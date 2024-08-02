Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var

Ankara'da Göç İdaresi Başkanlığı tarafından kontrol için görevlendirilen bekçinin elindeki listede bulunan ve geçici ikamet kaydına sahip 2 yabancının yaşadığı belirtilen adresin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ait çıktığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖÇ İDARESİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Göç İdaresi Başkanlığı bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan İçişleri Bakanımızın adresinde 'iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı' haberleri üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur.

9 Mayıs 2024 tarihinde yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024 tarihinde Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTUR"

Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadeleri yer aldı.