Sağlıklı Hayat Merkezinin ücretsiz desteğiyle 40 yıldır içtiği sigarayı bıraktı

Siirt'te yaşayan 54 yaşındaki Fehim Üzüm, 40 yıllık sigara içme alışkanlığını İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi'nde aldığı ücretsiz tedavi ve danışmanlık desteğiyle bıraktı.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde memur olarak görev yapan, evli ve 5 çocuk babası Üzüm, 14 yaşında başladığı ve 40 yıldır içtiği sigarayı bırakmak için iki ay önce Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki polikliniğe başvurdu.

Başta isteksiz olan Üzüm, poliklinikte Dr. Büşra Eskifuruncu'nun sigaranın vücuda etkilerini anlatarak ikna etmesi sonucu sigara içme alışkanlığını bıraktı.

Üzüm, AA muhabirine, sigara içtiği için uzun yıllar merdiven çıkarken ve yürürken zorlandığını söyledi.

Sigaranın zararının zamanla hissedildiğini anlatan Üzüm, sigarayı bıraktıktan sonra vücudunda bazı olumlu değişiklikleri görebildiğini belirtti.

Ailem çok memnun oldu

Hayatında sigarayı tamamen çıkarmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Üzüm, şunları kaydetti:

"Daha önce sigarayı bırakmam tavsiye edildi ama ikna olamadım. Bu sefer gerçekten ikna oldum, sigarayı zararlarından dolayı bıraktım. 40 yıl boyunca sigara içtim, hocamın sayesinde bırakmaya ikna oldum. İçenlere de bırakmalarını tavsiye ediyorum. Sağlık açısından da çok rahattım. Büşra hoca sürekli kontrol ediyor. Ailem çok memnun oldu. İnanamıyorlardı ama sonunda sigarayı bıraktım, çok sevindiler. Nefes almakta güçlük çekiyordum. Sigarayı bıraktıktan sonra çok rahatladım. Şu anda yürümekte sıkıntı çekmiyorum."

Üzüm, sigarayı bıraktıktan sonra sigara içilen ortamda bulunmadığını, sigarayı bırakmada iradenin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

"Hem tıbbi tedavi hem de danışmanlık imkanımız mevcut"

Dr. Eskifuruncu ise yaklaşık 8 yıldır görev yaptığı merkez aracılığıyla Siirt'te vatandaşları sigara ve kanser arasındaki ilişki konusunda bilinçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini anlatan Eskifuruncu, özellikle Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve Kızılay Destek Merkezlerinin önemli destek sağladığını vurguladı.

Eskifuruncu, halk sağlığı sorunlarından kanser ve kanserlerin en sık sebebi olan sigara ile mücadelenin devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Sadece polikliniklerde değil, yolda, sokakta, caddede, kimi nerede görürsek sigarayı bırakmaları konusunda onları ikna etmeye çalışıyoruz. Hekimler, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Hem tıbbi tedavi hem de danışmanlık imkanımız mevcut. Hizmetimiz tamamen Sağlık Bakanlığı onaylıdır ve sigara bırakmak isteyenlere ilaç tedavisi başlatarak süreci kolaylaştırıyoruz. Bu süreçte yaşanabilecek gerginlik, huzursuzluk ve sabırsızlık gibi durumları en aza indirmeye çalışıyoruz."

"Kısa vadede amacımız tat ve koku duyularının geri dönmesi"

Siirt'te geçen yıl yaklaşık 600 başvuru aldıklarını dile getiren Eskifuruncu, bunlar arasında 90 kişinin sigarayı bırakarak sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Fehim Üzüm'ün de merkeze başvurarak sigarayı bırakmak istediğini anlatan Eskifuruncu, şöyle konuştu:

"Kendisi yaklaşık 40 yıllık sigara geçmişine sahip bir sağlık çalışanımızdı. Sigarayı bırakmak için bize başvurdu. Ona sigaranın vücudunda yarattığı tahribatı, yıllar içinde oluşabilecek değişimleri ve bıraktığında vücudun ne kadar hızlı toparlanacağını anlattım. İlk etapta 'Bu saatten sonra bırakırsam ne olacak ki' düşüncesi vardı ancak anlattıklarımız ve destek tedavileriyle sigarayı bırakmayı başardı. Karbonmonoksit ölçümlerini gerçekleştirdik ve tüm sonuçlar sıfır çıktı. Bu, sigara kullanmadığının somut kanıtı. Şu anda nefes almakta çok daha rahat, tat ve koku alma duyuları geri geldi, günlük fiziksel aktivitelerini çok daha kolay yapabiliyor. Kısa vadede amacımız tat ve koku duyularının geri dönmesi. Uzun vadede ise kalp krizi, akciğer kanseri ve diğer kanser riskleri için de hiç sigara içmemiş biriyle eşitleniyor. Kaç yıl içtiğiniz veya günde kaç paket içtiğiniz önemli değil. Vücut her zaman temizlenmeye hazırdır. Yeter ki kişi bırakmayı niyetlesin."