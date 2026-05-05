Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Fransa'da temaslarda bulundu Açıklaması

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Fransa'nın başkenti Paris'te temaslarda bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Ağırbaş, Paris'te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında gün boyunca hem üst düzey isimlerle ikili görüşme gerçekleştirdi hem de toplantılara katıldı. Görüşmelerde, sıfır atık, döngüsel ekonomi, metan emisyonlarının azaltımı ve iklim finansmanı başlıklarında COP31 sürecine yönelik somut işbirliği alanları ele alındı.

G7 bünyesinde düzenlenen toplantılara konuşmacı olarak katılan Ağırbaş, ilk olarak eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius ile bir araya geldi.

Ağırbaş'ın Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İklim Eylemi Genel Direktörü Dr. Heike Henn ile görüşmesinde, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Ağırbaş, "COP31 sürecinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin oynayacağı kritik rolü paylaştık. İklim Eylem Ajandası'nın güçlendirilmesi, sahadaki toplulukların ve sivil toplum kuruluşlarının daha görünür kılınması noktasında yürüteceğimiz işbirliği fırsatlarını değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

Ağırbaş'ın Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanlığı Baş Bilimsel Danışmanı ve Cambridge Net Zero Direktörü Prof. Emily Shuckburgh ile yaptığı görüşmede ise iklim biliminin toplumsal etkiyle buluşturulması ve akademik ağların COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı.

Bu görüşmede, iklim eylemi çerçevesinde yürüttükleri çalışmaları ve COP31 sürecine dair değerlendirmeleri paylaştıklarını kaydeden Ağırbaş, "Özellikle üniversitelerin iklim eylemi projelerimize sunabileceği katkılar ve döngüsel ekonomi çözümlerinin bilimsel temellerle güçlendirilmesi hususunda stratejik işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Uluslararası platformlarda sıfır atık vizyonumuzu güçlendirecek adımları ve ortak çalışma zeminlerini değerlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş'ın Avrupa İklim Vakfı Üst Yöneticisi Laurence Tubiana ile gerçekleştirdiği görüşmede de Paris Anlaşması sonrası küresel iklim politikalarının seyri ve COP31 öncelikleri değerlendirildi.

Samed Ağırbaş, işbirliğinin önemini vurgulayarak, "COP31 yolunda sıfır atık, döngüsel ekonomi ve Eylem Ajandası önceliklerimizi paylaşarak, hayırseverlik sektörü ile akademik ağların çözüm odaklı projelerimize sunabileceği katkıları ele aldık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde ortaya koyduğumuz sıfır atık vizyonumuzu uluslararası düzeye taşımaya, çözüm odaklı ortaklıklarımızı güçlendirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Global Methane Hub Üst Yöneticisi Marcelo Mena ile emisyon azaltımı stratejilerini değerlendiren Ağırbaş, "COP31 yol haritamız çerçevesinde, metan emisyonlarına yönelik teknik çözümlerin yanı sıra iklim bilincinin yaygınlaştırılmasına dair önceliklerimize değindik. Ortak evimiz dünya için uluslararası paydaşlarımızla vizyon birliği içinde hareket etmeye ve etkili adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı İklim ve Çevre Danışmanı Benoit Faraco ile de bir araya gelen Ağırbaş, görüşmede COP31 yolundaki stratejik hazırlıkları ve sıfır atık vizyonlarının uluslararası iklim politikalarındaki yerini ele aldıklarını, dünya için çözüm odaklı diplomatik temasları ve işbirliği zeminlerini güçlendirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

"Sıfır atık yaklaşımımız kapsayıcı bir icra mekanizması"

Ayrıca G7 bünyesinde düzenlenen Atıklardan Metan Üretimi Toplantısı'nda sıfır atık vizyonunu odak noktasına alan bir konuşma yapan Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Atıkların ve gıda kayıplarının dünyaya verdiği zararı önlemeyi, daha iyi bir yaşam için en önemli görevimiz olarak görüyoruz. Bu nedenle, gıdamıza ve çevremize sahip çıkmayı COP31'deki en büyük önceliğimiz haline getirdik. Sıfır atık yaklaşımımız sadece bir süreç sonu yönetimi değil, gıda israfının önlenmesinden sistemin yeniden tasarlanmasına kadar uzanan kapsayıcı bir icra mekanizmasıdır."

Daha sonra G7 kapsamında düzenlenen Geleceğe Giden Yol oturumunda kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ağırbaş, "COP31 yolunda uluslararası iklim ajandası ile günlük yaşam arasında köprü olma irademizi vurguladık. İklim krizinin mülteci nüfusu gibi kırılgan gruplar üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, yeşil dönüşümün sadece bir gereklilik değil, güçlü bir ekonomik tercih olduğunu belirttik. Enerjiden gıda güvenliğine kadar yürüttüğümüz projeleri uluslararası ölçekte birleştirerek, vaatleri gerçek değişime dönüştürmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Ağırbaş, Paris'teki G7 programları ve ikili görüşmelerin ardından Fransa'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na da katıldı.

Toplantıda, COP31 yolunda yürütülen çalışmalar ve sıfır atık vizyonunun toplumsal katılım ayağı istişare edildi.