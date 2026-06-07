Atatürk Havalimanı'nda Sıfır Atık Festivali'nin dördüncü gününde çeşitli etkinlikler düzenleniyor

Enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali, dördüncü gününde de yoğun ilgi görüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının işbirliğiyle hayata geçirilen festival kapsamında farkındalık etkinlikleri yapılıyor.

Son gününde eğlenceli anlara sahne olan festivalde, çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyalinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar, kağıt dönüşümüne yönelik etkinlikler ve interaktif eğitim programları düzenleniyor.

Ailesiyle birlikte festivale gelen Ayberk Kılıç, farklı farklı etkinliklere katıldığını ve çok beğendiğini belirtti.

Furkan Arslan festivalde her yaş grubuna uygun etkinliklerin bulunduğunu kaydederek, Sıfır Atık Projesi sayesinde çevreyle ilgili pek çok şey öğrendiğini aktardı.

"İyi ki böyle bir festival yapıldı"

Ailesi ve akrabalarıyla beraber festivale katılan Haktan Bilir, "Çocuklar ve yetişkinler için çok güzel çalışmalar yapılmış. Özellikle gençlerimiz sıfır atığı anlamak zorundalar. Çünkü tek bir tane dünyamız var bu dünyamıza eğer bizler iyi bakmazsak, ormanlarımızı korumazsak yarın öbür gün bugünlerimizi mumla arayabiliriz. O nedenle bu tarz festivallerin düzenlenmesi çok güzel. Devamının olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Anne ve babasıyla festival alanını gezen Yakup Selim Yapar, festivalde çevreyi ve dünyayı korumanın önemini öğrendiğini belirtti.

Ahmet Arif Pişgin de birçok etkinliğe katıldığını ve katılmaya devam edeceğini dile getirerek, "Araba yarışından, çevre oyunlarına kadar hepsini tecrübe etmeye çalıştım. Alanı ailemle birlikte gezdim. İyi ki 'Sıfır Atık Festivali'ne gelmişim. Buraya geldiğim için mutluyum. Çevreyi korumalıyız, doğaya çöp atmamalıyız, atanları ise uyarmalıyız." diye konuştu.

Arkadaşıyla birlikte festivale katılan Gülten Ayyıldız ise şunları söyledi:

"Festival alanını çok beğendik. Normalde festivallere pek katılmıyorum, ilk defa geldim. Çok güzel etkinlikler yapılıyor. Geri dönüşümden bir sürü sanat eseri ortaya çıkarılıyor. Bu çok güzel bir şey en azından bunun direkt doğaya atılmaması, çevreye zarar verilmemesi ve bununla bir sanat oluşturulması önemli bir nokta. Aynı zamanda bu insanlar ilham oluyor. İnsanlara iyi yönden teşvikler yapılıyor. Bizler de böyle güzel şeyleri öğrenerek evde yapabiliriz. İyi ki böyle bir festival yapıldı."