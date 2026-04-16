Diyarbakır'da "Sıfır Atık Çalıştayı" düzenlendi

Diyarbakır'da "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla "Sıfır Atık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde Diyarbakır Valiliği himayesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi (DÜ) ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle DÜ 15 Temmuz Kongre Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen çalıştayda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, binlerce yıllık tarihi, çok katmanlı kültürel yapısı, zengin gastronomisi ve toplumsal dayanışma geleneğiyle yaşayan bir medeniyet havzasında yaşadıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın surlarından Hevsel Bahçeleri'ne, taş evlerinden dengbej kültürüne kadar doğayla uyum içinde var olmanın en eski örneklerinden birini sunduğunu belirten Gölbaşı, "sıfır atık" kavramının bu topraklar için yeni olmadığını, geçmişin içinde var olan bir yaşam biçimi olduğunu kaydetti.

Geçmişte israfın ayıp sayıldığını, gıdanın değerli olduğunu, su ve enerjinin dikkatli kullanıldığını, bugün ise hızla tüketen ve hızlıca akan bir dünyada yaşadıklarını ifade eden Gölbaşı, şöyle konuştu:

"Bu değişim sadece çevresel değil, aynı zamanda kültürel kopuşu da beraberinde getirmiştir. Tam da bu konuda sıfır atık yaklaşımı bize yalnızca çevreyi korumayı değil, kültürel köklerimize yeniden bağ kurmayı da teklif etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada iklim krizi artık geleceğin değil, bugünün meselesidir. Kuraklık, aşırı hava olayları, su kaynaklarının azalması gibi etkiler bölgemizde de hissedilmektedir. Bu nedenle sıfır atık yaklaşımı sadece çevresel bir tercih değil, ekonomik ve sosyal bir zorunluluktur. Unutmayalım ki sıfır atık, küçük adımların büyük dönüşümlere yol açtığı bir süreçtir."

Gelecekte atık üretmeyen, ürettiğini dönüştüren bir şehir, doğayla uyumlu, üretim ve tüketim alışkanlıklarına sahip bir toplum ve kültürel mirasını korurken çevresel sorumluluğunu da yerine getiren bir yaşam biçimi hayal ettiklerini dile getiren Gölbaşı, bu hedeflere ulaşmak için herkese görev düştüğünü anlattı.

"Üretimden tüketime kadar her aşamada daha bilinçli olmak zorundayız"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin de sürdürülebilir gelecek inşa etmek için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Dünya genelinde her yıl milyarlarca ton atık üretildiğini, bu atıkların önemli kısmının depolandığını veya kontrolsüz şekilde doğaya bırakıldığını belirten Bilgin, bu durumun çevresel riskleri artırdığını, yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Sıfır atık yaklaşımının ana gayesinin atıklar oluşmadan köklü çözüm üretmek olduğunu kaydeden Bilgin, şunları aktardı:

"İçinde bulunduğumuz çağda doğal kaynaklar çok hızlı tükeniyor, çevresel riskler artıyor. İklim değişikliği artık hayatın bir parçası. Bu nedenlerle üretimden tüketime kadar her aşamada daha bilinçli, sorumlu ve sürdürülebilir bir anlayış içerisinde olmak zorundayız. Sıfır atık yaklaşımı sadece bir atık yönetim sistemi değil, aynı zamanda güçlü kalkınma modeli ve bir yaşam biçimi halini almıştır. İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun en aza indirilmesi ve oluşan atıkların geri kazanılmasını esas alan total bir yaklaşımdır."

"Diyarbakır, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından çok önemli konumda"

İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ise tarım sektörünün toprak ve suyla birlikte biyolojik kaynaklara doğrudan bağlı olması nedeniyle sıfır atık uygulamalarının en kritik olduğu alanlardan biri olduğunu belirtti.

Suyun daha tasarruflu kullanılması ve atık oluşmamasını istediklerini dile getiren Alan, "İlimiz, sahip olduğu tarımsal potansiyeli ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından çok önemli konumdadır. Diyarbakır, tarımsal üretim bakımından Türkiye'nin birinci ligindedir, her zaman ilk 10 il arasında yer alıyor. Hem hayvancılık hem de bitkisel üretimde çok iyi sıralamamız var. Bundan dolayı da tüm kurumlarımızla işbirliği geliştirerek, hep birlikte çalışarak sıfır atık konusunu en iyi şekilde değerlendirip ülke ekonomisine katkı sağlaması için elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda ayrıca, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vahap Özpolat ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zerin Türk de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından çeşitli temalarda bir araya gelen katılımcılar, gün boyu devam edecek çalıştayda görüş alışverişinde bulunacak.