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Sierra Leone Dışişleri Bakanı Swaray, Afrika'nın BMGK’de daha adil temsil edilmesini istedi

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Sierra Leone Dışişleri Bakanı Muhammed Rahman Swaray, Afrika'nın artık Birleşmiş Milletler'de (BM) karar alma mekanizmalarından mahrum bırakılmasına ve temsil adaletsizliğine sessiz kalmayacağını söyledi.

Sierra Leone Dışişleri Bakanı Muhammed Rahman Swaray, Afrika'nın artık Birleşmiş Milletler'de (BM) karar alma mekanizmalarından mahrum bırakılmasına ve temsil adaletsizliğine sessiz kalmayacağını söyledi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, "BM Güvenlik Konseyi Reformu Konusunda Afrika Birliği Onlu Komitesi"nin (C10) 14. toplantısı bakanlar düzeyinde gerçekleştirildi.

Toplantıya Afrika'yı temsil eden 10 ülkenin heyeti katıldı.

Libya Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur, toplantıda yaptığı konuşmada, Afrika'nın BMGK'de tam yetkili iki daimi üyelik ile iki geçici üyeliğinin olması gerektiğini söyledi.

"Bu talep Afrika'nın istediği bir ayrıcalık değil, adalet ve egemen eşitlik ilkeleriyle uyumlu bir haktır." diyen Baur, BM'nin geçmiş bir dönemin dengelerini değil, çağdaş dünyanın gerçekliğini yansıtması gerektiğini vurguladı.

Afrika kıtasına adil temsil açısından BM'de büyük haksızlık yapıldığının altını çizen Baur, "BMGK'nin reformu artık ertelenebilir kurumsal bir mesele değil; BM'nin inandırıcılığı ve uluslararası barış ile güvenliği koruma yeteneğine bağlı siyasi ve ahlaki bir zorunluluktur. Güvenlik Konseyinin reformu Afrika olmadan tamamlanamaz, kıtaya yapılan tarihi haksızlığın giderilmesi kolektif bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından yapılan ortak basın açıklamasında konuşan Sierra Leone Dışişleri Bakanı Swaray, BM Genel Kurulundaki sandalyelerin en az dörtte birini Afrika ülkelerinin oluşturduğunu, BMGK gündeminin de büyük bölümünün kıtayla ilgili olduğunu hatırlatarak, Afrika'nın BM'de temsil konusundaki adaletsizliğe artık sessiz ve tepkisiz kalmayacağını söyledi.

BMGK'de kapsayıcı, şeffaf ve etkin bir reform sürecini savunduklarını vurgulayan Swaray, Afrika'nın BMGK'de veto hakkı dahil olmak üzere tüm yetkilerle donatılmış en az 2 daimi üyesinin olması gerektiğini kaydetti.

BMGK'de daimi ve daimi olmayan üyelere ilişkin mekanizma ve oranların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Swaray, "Afrika'nın sesi duyulmalı ve bu ses başta BMGK olmak üzere Birleşmiş Milletler kurumlarında güçlü bir yankı bulmalıdır." dedi.

Afrika Birliği tarafından 2005'te kurulan ve kıtayı temsil eden 10 ülkeden oluşan Afrika Onlu Grubu (C10), kıtanın BMGK'de en az 2 daimi üyeyle temsil edilmesi talebiyle diplomatik çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA
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