Sinop'ta şiddetli rüzgar sonrası sahilin bir bölümü çöple kaplandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, sahilin bir kısmını çöplerle doldurdu. İki gündür süren rüzgarın taşıdığı atıklar özellikle Güzelkent Mahallesi'nde yoğunlaştı ve dron ile görüntülendi. İlçe Özel İdaresi ekipleri bölgedeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde şiddetli rüzgarın ardından sahilin bir bölümü çöple kaplandı.

Bölgede iki gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgarın taşıdığı çöpler, Türkeli ilçesi Güzelkent Mahallesi sahiline vurdu.

Çoğunluğu plastikler atıklardan oluşan çöplerin oluşturduğu olumsuz manzara, dronla görüntülendi.

Sahile vuran çöplerin belirli aralıklarla İlçe Özel İdaresi ekiplerince temizlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
