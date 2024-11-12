Şiddet ve Cinsel İstismar İddiaları: Sıla Yeniçeri'nin Failleri Tahliye Olmadı

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı, Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayan ve tedavi gördüğü hastanede bir ay sonra hayatını kaybeden Sıla Yeniçeri'nin (2) faillerinin tahliye olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Yeniçeri (25), kızı Sıla Yeniçeri'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Yeniçeri, daha sonra ailesine teslim edilip, evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı Sıla Yeniçeri'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki Sıla Yeniçeri'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Yeniçeri, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Yeniçeri'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca Sıla Yeniçeri'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

5 TUTUKLAMA

Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşusu Kani A. (32) ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla Yeniçeri, 7 Ekim günü 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Sıla Yeniçeri'nin faillerinin tahliye olduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, "8 Eylül 2024 tarihinde Sıla Yeniçeri'nin cinsel istismara uğraması ve gördüğü tedavi sonrası vefat etmesi olayı ile ilgili; mülhakatımız Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal soruşturma işlemlerin başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştirdikleri değerlendirilen suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A çocuğun cinsel istismar suçundan; anne B.Y ise suç delillerini yok etme, gizleme ve bakım ve gözetim yükümlülüklerini ihlal suçundan tutuklanmıştır. Şüpheli B.Y. 10 Eylül 2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar ise 11 Eylül 2024 tarihinden itibaren tutuklu olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Annenin birlikte yaşadığı S.Ö ile suça sürüklenenler babası olan K.A. da suç delillerinin eksiksiz toplanabilmesi açısından 12 Eylül 2024 tarihinde çocuğun cinsel istismar suçundan tutuklanmışlardır. Soruşturmada gelinen aşama ve toplanan delil durumu itibariyle tutukluluk gözden geçirme işlemi sırasında Sulh Ceza Hakimliği tarafından şüpheli K.A.'nın 08 Ekim 2024 tarihinde; S.Ö.'nün ise 31 Ekim 2024 tarihinde bu dosyadan tahliyelerine karar verilmiştir. Şüpheli S.Ö.'nün başka bir dosya kapsamında müstehcenlik suçundan 12 Eylül 2024 tarihinden itibaren; şüpheli B.Y.'nin 10 Eylül 2024 tarihinden; suça sürüklenen çocuklar G.K ile K.A.'nın ise 11 Eylül 2024 tarihinden itibaren tutuklulukları devam etmekte olup halen kapalı ceza infaz kurumunda bulunmaktadırlar. Kamuoyunda Sıla Yeniçeri'nin faillerinin tahliye olduğu yönündeki iddialar, bu yönüyle gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI: FEZLEKE BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün de konuya ilişkin bir açıklamada yaptı. Gürcün, 'Sıla bebek soruşturması hakkında bilgilendirme' başlığındaki açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada yer alan bir takım yanlış bilgilerin düzeltilmesi amacıyla kısa bir bilgilendirme yapma gereği doğmuştur. Sıla bebek soruşturması Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanarak davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kısa süre içinde davanın açılmasını ve duruşma gününün belirlenmesini bekliyoruz. Dosya kapsamında tutuklu olan K. A.'nın ilk tutukluluk gözden geçirmesi ile ve S.Ö.'nün ise son yapılan tutukluluk gözden geçirmesi ile tahliyelerine karar verildi. Ancak S.Ö. başka bir soruşturma kapsamında müstehcenlik suçundan ötürü cezaevinde kalmaya devam ediyor. Anneyle iki suça sürüklenen çocuk halen tutuklular. Tekirdağ Barosu olarak şikayet başvurumuzu da dosyaya ilettik. Tekirdağ Barosu ve baromuz Çocuk Hakları Komisyonu davayı sonuna kadar takip edecektir."