Üye Girişi
Haberler

Mutlu Kaya kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için şarkı yaptı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Katıldığı şarkı yarışmasındaki performansıyla bir dönem Türkiye'nin gündemine oturan Mutlu Kaya, 2015'te erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurulmuştu. Yeniden konuşabilmek ve ayağa kalkabilmek için yıllardır tedavi olan Kaya, şiddet mağduru kadınlar için "Diriliş" adıyla bir şarkı yazıp besteledi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 9 yıl önce evinde erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan, ablası Dilek Kaya ise 4 yıl önce öldürülen Mutlu Kaya, kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için yazdığı şarkı sözlerine klip de çekti.

Bir televizyon kanalındaki ses yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, İstanbul'da katılacağı televizyon programı öncesi evinde prova yaparken 18 Mayıs 2015 gecesi erkek arkadaşı tarafından başından silahla vurularak ağır yaralandı. Uzun süre yaşam mücadelesi veren Kaya, yeniden ayağa kalmak için yoğun bir tedavi süreci geçirirken 22 Mart 2020'de ablası Dilek Kaya'nın ölümüyle sarsıldı. Tedavisi süresince yanından bir an olsun ayrılmayan ablasını da evinde erkek arkadaşının silahlı saldırısı sonucu kaybeden Mutlu Kaya adeta hayata küstü. Tedavisine ara veren Kaya, kendisini eve kapattı.

KADINLAR İÇİN ŞARKI YAZIP BESTELEDİ

Haberlerde gördüğü, kaçırılan, öldürülen, tehdit edilen kadınlar ve kız çocuklarının yaşam öykülerinden etkilenen Kaya, yeniden ayağa kalkıp kadınların sesi olmaya karar verdi. Özel bir klinikte refleksoloji (insan vücudundaki organların, el ve ayaklarda sonlanan sinir uçlarına bası uygulanarak, çeşitli rahatsızlıklara yönelik destek tedavi sağlanan tamamlayıcı tıp metodu) tedavisine başlayan Kaya, şiddet mağduru kadınlar için müzik hocası Emrah Cebe'nin desteğiyle "Diriliş" adıyla şarkı yazıp, besteledi.

Şiddet mağdurlarının yaşadığı duyguları anlatan şarkısına Diyarbakır'ın farklı tarihi mekanlarında klip çeken Kaya'nın şarkısı, dijital müzik platformlarında yayınlanacak.

Mutlu Kaya kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için şarkı yaptı

"ABLAM ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA BEN DE SANKİ MEZARA GİRDİM"

Kaya; 2015 yılında başından vurulduğunu, uzun süre yoğun bakımda kaldığını, defalarca kalbinin durduğunu, doktorların kendisi için yaşamasının mucize dediğini ancak her şeye rağmen direndiğini ve ölmediğini söyledi. Vurulduktan sonra 5 yıl boyunca ayağa kalkmak, yeniden şarkı söylemek için mücadele ettiği anlatan Kaya, "Dilek ablam sürekli yanımdaydı, beni sırtında taşıyordu. O öldükten sonra ben de sanki mezarın altındaydım, nefes alamıyordum. Öncesinde çok iyi gidiyordum, iyileşiyordum. Artık eskisi gibi mutlu oluyordum ki ablam öldürüldü. Sonrasında ben kendimi kaybettim." dedi.

"PES ETMEYE HAKKIM YOKTU"

Sonra mücadele etmeye karar verdiğini anlatan Kaya, "Ayağa kalkmam, kadınlar için mücadele etmem gerektiğini fark ettim. Pes etmeye hakkım yoktu. Pes etseydim öldürülen ve benim gibi mağdur olan kadınlara haksızlık olacaktı." diye konuştu. "İkbal, Ayşenur, şu anda Rojin kayıp, Narin öldürüldü. Bunlar çok üzücü. Sanki kendi ailemden biri zarar görmüş gibi çok üzülüyorum." diyen Kaya, tekrar şarkı söylemek için kendisine söz verdiğini ifade etti.

9 yıl önce yeniden şarkı söyleyeceğine kimsenin inanamayacağını dile getiren Kaya, o dönemde konuşamadığını hatırlattı.

Kaya, şöyle dedi:

"Şimdi şarkım çıkıyor. Şarkımın adı 'Diriliş'. Biz kadınlar yeniden diriliyoruz. Kadınlarımız için yazdık. Çok güzel bir şarkı oldu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada zulüm gören çocuklar, kadınlar... Zulüm gören tüm varlıklara armağan ediyorum." dedi.

Mutlu Kaya kendisi gibi şiddet mağduru kadınlar için şarkı yaptı
Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel

Mutlu Kaya Türkiye Müzik

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Exxen'de hangi maçlar var? Bu akşam kimin maçı var? 15 Ekim Exxen UEFA maçları! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.