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İtalya'nın Sicilya Adası orman yangınlarıyla mücadele ediyor

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İtalya'nın Sicilya Adası'nda çıkan orman yangınları rüzgarın etkisiyle yayılırken, söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri fenalaşarak hayatını kaybetti. Yangınlar nedeniyle tahliyeler yapıldı, elektrik kesintileri yaşandı ve birçok bölgede günlük hayat olumsuz etkilendi.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda farklı noktalarda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme çalışmaları sürerken, bir itfaiye eri fenalaşarak hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, adanın batısındaki Palermo kenti yakınlarında Longa Dağı'nın eteklerinde dün başlayan orman yangını gece boyunca rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Palermo yakınlarındaki Trabia bölgesi çevresindeki orman yangını bazı yolların kapanmasına yol açarken, yerleşim yerlerini tehdit etti. Bazı evlerin alevler arasında kaldığı görülürken, güvenlik güçleri ile itfaiye ekipleri bölgede yaşayanları ve risk altındakileri tahliye etti.

Palermo yakınlarındaki Pioppo beldesindeki yangın nedeniyle yöre halkı tahliye edildi.

Sicilya'da kontrol altına alınmaya çalışılan yangınlar, bazı bölgelerde elektrik kesintilerine ve yolların kapanmasına neden olarak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Basında çıkan haberlere göre, Palermo kenti ve civarında orman yangınları sebebiyle sık sık elektrik kesintileri yaşandı, itfaiye, jandarma ve orman ekipleri gece boyunca yangınları kontrol altına almaya çalıştı.

Sicilya'nın iki büyük şehri Palermo ile Katanya arasındaki kara yolu boyunca yer yer orman yangınları sürdü.

Adanın güneyindeki Agrigento vilayetine bağlı Santo Stefano Quisquina kasabası yakınlarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerini tehdit etti. Bölgeden 100'den fazla kişi tahliye edildi.

Sicilya'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına havadan destek vermek üzere çok sayıda helikopter ve yangın söndürme uçağı bölgeye sevk edildi.

Ada'nın merkezindeki Caltanissetta vilayetine bağlı San Cataldo bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye erinin fenalaşarak hayatını kaybettiği basına yansıdı.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "San Cataldo bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme operasyonu sırasında yaşamını yitiren Alessandro Marchi'nin kaybından dolayı derin üzüntü duyuyoruz. O, topluma hizmet görevini yerine getirirken hayatını kaybetti. Şahsım ve İçişleri Bakanlığı adına, ailesine, meslektaşlarına ve tüm Ulusal İtfaiye Teşkilatına en derin taziyelerimi iletiyorum. Unutulmayacak." ifadelerini kullandı.

İtalyan çevre örgütü Legambiente de Sicilya'daki yangınlar nedeniyle Ada'daki durumun acil olduğuna dikkati çekerek, söndürme çalışmalarına ordunun da katılması gerektiğini söyledi.

Kalabriya, Molise ve Puglia bölgelerinde de irili-ufaklı orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Diğer yandan, yerel basındaki haberlere göre, Sicilya'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar nedeniyle Palermo'da termometreler bugün bir ara 49 dereceyi, Sirakuza'da ise 46 dereceyi gösterdi.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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