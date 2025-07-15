Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Balon Gösterisi

Nevşehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Balon Gösterisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEVŞEHİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir posteri ile havalandı.

NEVŞEHİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balonları Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir posteri ile havalandı.

Kapadokya bölgesinde Avanos ilçesine bağlı Paşabağ mevkiinden havalanan sıcak hava balonlarına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrakları ve şehit Ömer Halisdemir'in posteri asıldı. Balon pilotu Alper Çetin, "Bu hain kalkışmanın 9'uncu yıl dönümünde Ömer Halisdemir'in posterlerini astık, Türk bayrakları astık balonlarımıza şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyoruz Demokrasi ve milli birlik günü tüm milletimize kutlu olmasını diliyoruz" dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Necati İşbilir ise "15 Temmuz, bu milletin iradesine ve bağımsızlığına yönelen en büyük tehditlerden birine karşı, canı pahasına verdiği eşsiz bir mücadeledir. O gece, tanklara, silahlara karşı göğsünü siper eden milletimiz; destanı yeniden yazdı. Bu destan, özellikle gençlerin cesaretiyle, kararlılığıyla ve inancıyla daha da anlam kazandı. Biz de AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları olarak şanlı direnişin sembolü olan 15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız. Bu yıl, Kapadokya'nın semalarında dalgalanacak pankartımızla, 'Destan gençlerle yazıldı' mesajını bir kez daha tüm Türkiye'ye haykırmak istiyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; bu topraklarda her karış, her taş, her gökyüzü parçası, bu milletin kahramanlık mirasıyla doludur. Gençlik olarak sorumluluğumuz büyük, bilincimiz yüksek. Demokrasiye, milli iradeye ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize sahip çıkmaya kararlıyız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı

MİT'ten FETÖ operasyonu! Market zinciri ve tatlıcıya kayyum atandı
15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı

15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde dev operasyon! Yüzlerce gözaltı
Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı

Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı vahim boyutta
Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ı öldürüp, cesedini valizle yol kenarına bıraktı

İstanbul'da vahşet! Üniversite öğrencisinin cesedi valizde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.