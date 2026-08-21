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Siber Güvenlik Başkanlığı 275 Uzman Personel Alacak

Siber Güvenlik Başkanlığı 275 Uzman Personel Alacak
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Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Ankara ve İstanbul için 275 sözleşmeli uzman personel alımı yapacak. Başvurular 21 Ağustos-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı, Ankara'daki hizmet birimleri ile İstanbul İl Temsilciliğinde görevlendirilmek üzere 275 sözleşmeli uzman personel alımı yapacak.

İlana göre personel alımı; adli bilişim, ağ mimarisi, ağ yönetimi, bilgi güvenliği uyum, bilişim hukuku, denetim, dijital varlık envanteri, iş analizi, iş geliştirme, kapasite geliştirme, kurumsal mimari ve BT yönetimi, proje yönetimi, regülasyon, siber diplomasi, siber güvenlik mimarisi, siber güvenlik yönetimi, siber olay müdahale, siber tehdit istihbaratı, sistem mimarisi, sistem yönetimi, uygulama testleri, veri analitiği ve yazılım geliştirme gibi çok sayıda alanda gerçekleştirilecek.

Kadroların 250'si Ankara, 25'i İstanbul için ayrıldı. Adaylar kıdemli uzman, uzman ve analist pozisyonlarına başvurabilecek.

Başvurular 21 Ağustos-11 Eylül 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda alınacak. Adayların yalnızca bir pozisyon ve görev alanı için başvuru yapabileceği belirtildi.

Başvuruların incelenmesinin ardından şartları sağlayan adaylar sınava çağrılacak. Yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak gerçekleştirilebilecek sınavlar Ankara'da yapılacak. Başarılı sayılmak için 100 üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.

Kaynak: ANKA
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