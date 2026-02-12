Haberler

Erzurum merkezli 29 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 56 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Erzurum merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonu çerçevesinde, 29 ilde 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, sahte araç kiralama siteleriyle oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi. 5 ay süren takibin ardından 56 kişi tutuklandı.

Erzurum merkezli 29 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheliden 56'sı tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerinin ortak çalışmasında, yasal araç kiralama web sitelerinin sahte benzerlerini oluşturup oltalama (phishing) yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığının tespiti üzerine belirlenen şüpheliler, 5 ay fiziki ve teknik takibe alındı.

Ekipler, şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 232 milyon 735 bin 866 lira hareketlilik tespit etti.

Erzurum merkezli Adana, Antalya, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Osmaniye, Trabzon, Karabük, Van, Yalova ve Kocaeli'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 68 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek, 2 pompalı av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, çok sayıda dijital materyal ile sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 56'sı tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
