Gözlerinin içine bakıp, 'Kızıma nasıl kıydın' demeyi isterdim

İZMİR'de yaşayan Cemre Çelik, kızı Sibel Çelik'i (24) bıçaklayarak öldürüp, cesedini bazaya koyduktan sonra evi ateşe verdiği suçlamasıyla kırmızı bültenle aranan ve Almanya'da olduğu belirlenip 6 yıl sonra iade edildiği Türkiye'de tutuklanan Halil Yılmaz'ın (38), ben "Kızıma nasıl kıydın, ben evlat ateşiyle yanıyorum" demeyi istediğini söyledi.

Buca'ya bağlı Kuruçeşme Mahallesi 205/27 Sokak'ta, 3 katlı binanın zemin katındaki Halil Yılmaz'a ait evde, 12 Temmuz 2016'da çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bazanın içinde yanmış kadın cesedi buldu. Cesedin Sibel Çelik'e ait olduğu belirlendi. Çelik'in, Halil Yılmaz ile nişanlı olduğu tespit edildi. Polis, Yılmaz'ın peşine düştü ancak şüpheli bulunamadı. Soruşturma kapsamında Yılmaz'ın ağabeyi Selman Yılmaz (40) da olaydan bir gün sonra Diyarbakır'a giderken yakalanıp, gözaltına alındı. Çapraz sorguda çelişkili ifadeler veren Selman Yılmaz, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Sibel Çelik'in 7 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra cesedinin bazaya konulduğu ve evin ateşe verildiği yer aldı. 2 kardeş hakkında 'nitelikli kasten öldürme', 'yakmak suretiyle mala zarar vermek' ve 'kasten yangın çıkarma' suçlarından dava açıldı. İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 6 Aralık 2017'deki duruşmasında, Selman Yılmaz tahliye edildi. Bu süreçte de aranan Halil Yılmaz'a ulaşılamadı.

2018'DE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Almanya'ya kaçtığı belirlenen Halil Yılmaz için 21 Şubat 2018'de kırmızı bülten kararı çıkarıldı. Türkiye ve Almanya arasında suçlu iadesi anlaşması olmasına rağmen Alman yetkililer, Yılmaz'ı, ülkelerine ilticacı olarak girdiği ve politik olarak baskı gördüğünü söylediği ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle yıllarca Türkiye'ye göndermedi. Çelik'in ölümünün üzerinden 6 yıl geçtikten sonra Yılmaz Türkiye'ye getirildi. Halil Yılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sibel Çelik'in annesi Cemre Çelik, Halil Yılmaz'ın yakalandığı günün gecesi Avukat Sibel Önder'in kendisini aradığını belirtip, "Ben ona saat kaç olursa olsun beni arayabileceğini söylemiştim. Giden gitti, artık kızım geri gelmeyecek ama yakalandığını duyunca yine de insan biraz ferahlıyor. Onun gözlerinin içine bakıp, 'Kızıma nasıl kıydın, ben evlat ateşiyle yanıyorum demeyi istiyorum.' dedi.