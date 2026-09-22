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SHGM, Türkiye'nin ICAO denetiminde yüzde 95,45 başarıya ulaştığını bildirdi

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SHGM, Türkiye'nin ICAO denetiminde yüzde 95,45 başarıya ulaştığını bildirdi
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ICAO denetimlerinde Türkiye yüzde 95,45 başarıya ulaştı. SHGM, 16-22 Eylül 2026’daki ICVM kapsamında LEG, ORG, OPS ve AIR alanlarında Etkin Uygulama seviyesinin EUR/NAT ortalamasının üzerine çıktığını açıkladı.

ULUSLARARASI Sivil Havacılık Teşkilatı'nın (ICAO) 'Evrensel Emniyet Gözetim Denetim Programı Sürekli İzleme Yaklaşımı' kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde Türkiye, yüzde 95,45 oranında başarıya ulaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "16–22 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ICVM kapsamında yeniden değerlendirilen LEG (Mevzuat), ORG (Organizasyon), OPS (Uçuş Operasyonları) ve AIR (Uçuşa Elverişlilik) alanlarının tamamında Türkiye'nin Etkin Uygulama (EI) seviyesi ICAO EUR/NAT bölge ortalamasının üzerine çıktı. LEG, OPS ve AIR alanlarında ise yüzde 90'ın üzerinde Etkin Uygulama seviyesine ulaşıldı.22 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen kapanış toplantısında paylaşılan sonuçlar, Türkiye'nin sivil havacılık emniyet gözetim sisteminin ve kurumsal kapasitesinin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu" ifadeleri yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen mevzuat kurumsal kapasite, teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm çalışmaları elde edilen ilerlemede önemli rol oynadığını belirten SHGM, "Başta KDM-ORG ve KDM-ERP olmak üzere kullanılan dijital sistemler; süreçlerin uçtan uca izlenebilirliğinin artırılmasına, veri ve kanıtların bütüncül şekilde yönetilmesine, denetim süreçlerinin daha etkin yürütülmesine, raporlama ve analiz imkanlarının geliştirilmesine ve kurumsal karar mekanizmalarının güçlendirilmesine katkı sağladı. Elde edilen sonuçlar nihai bir hedef değil, Türkiye'nin sivil havacılık emniyet sistemini daha ileri seviyelere taşıma yolunda önemli bir aşama olarak değerlendirilmektedir. Dijitalleşme, veri ve kanıta dayalı gözetim anlayışının daha da geliştirilmesiyle; yalnızca mevcut uyumu sürdüren değil, riskleri önceden tespit eden ve hadiseler gerçekleşmeden önlem alınmasını sağlayan yeni nesil bir sivil havacılık gözetim sisteminin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın öncülüğünde, elde edilen kazanımların kalıcı hale getirilmesi ve devam eden iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla Türkiye'nin ICAO emniyet gözetim kapasitesinin daha da ileri taşınması hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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