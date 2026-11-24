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JİUQUAN, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin, Shenzhou-24 mürettebatlı uzay görevini Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Wu Yi ile Pakistanlı astronot Muhammed Zişan Ali'nin gerçekleştireceğini duyurdu. Görevin komutanlığını ise Tang üstlenecek.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı Sözcüsü Zhang Jingbo salı günü düzenlenen basın toplantısında, Tang'ın uzay aracı pilotu, Wu'nun uçuş mühendisi ve Ali'nin faydalı yük uzmanı olarak görev yapacağını belirtti. Shenzhou-12 ve Shenzhou-17 mürettebatlı uzay görevlerine de katılan Tang, Çin'in Tiangong uzay istasyonunu üç kez ziyaret eden ilk astronot olmaya hazırlanıyor. Ülkenin üçüncü astronot grubunda yer alan Wu ilk uzay görevini gerçekleştirirken, Ali ise Tiangong'u ziyaret eden ilk yabancı astronot olacak.

Zhang, Çin'in Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracının çarşamba günü Beijing saatiyle 08.18'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderileceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua