Haberler

Çin'de Shaolin Tapınağı'nın Eski Başrahibi Yolsuzluk Suçlarından 24 Yıl Hapis Cezası Aldı

Çin'de Shaolin Tapınağı'nın Eski Başrahibi Yolsuzluk Suçlarından 24 Yıl Hapis Cezası Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'deki Budist Shaolin Tapınağı'nın eski başrahibi Shi Yongxin, zimmete para geçirme ve rüşvet gibi suçlardan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ZHENGZHOU, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Henan eyaletinde bulunan Budist Shaolin Tapınağı'nın eski başrahibi Shi Yongxin, yolsuzluk suçlarından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in orta kesiminde bulunan Henan eyaletinin Xinxiang kentindeki Orta Halk Mahkemesi tarafından cuma günü açıklanan kararda, doğum adı Liu Yingcheng olan Shi, devlet görevlisi olmayan bir görevli sıfatıyla zimmete para geçirme, fonları kötüye kullanma, rüşvet alma ve rüşvet verme suçlarından mahkum edildi.

Mahkeme kararında, Liu'nun Shaolin Tapınağı'nın başrahibi ve tapınağa bağlı yardım vakfının başkanı olarak görev yaptığı 2003-2025 yılları arasında, tek başına veya başkalarıyla gizli işbirliği içinde hareket ederek tapınak ve vakfa ait 131 milyon yuanı (yaklaşık 19,2 milyon ABD doları) aşan para ve mal varlığını yasa dışı yollarla zimmetine geçirdiği belirtildi.

Kararda ayrıca Liu'nun, 2012-2022 yılları arasında tapınak ve vakfa ait 151 milyon yuanı aşan fonu kişisel amaçlarla kullandığı ve söz konusu parayı üç aydan uzun süre iade etmediği kaydedildi.

Mahkeme, Liu'nun Temmuz 2006'dan itibaren görevini kötüye kullanarak toplam değeri 11,63 milyon yuanı aşan nakit para ve değerli eşya karşılığında tapınağa ait inşaat projelerinin verilmesi ve ilgili iş fırsatlarının sağlanması konusunda başkalarına yardımcı olduğunu da tespit etti.

Karara göre Liu, 1995-2022 yılları arasında haksız çıkar sağlamak amacıyla devlet görevlilerine toplam değeri 5,67 milyon yuanı aşan para ve değerli eşyayı rüşvet olarak sundu.

Mahkeme, davaya konu olan paraların son derece yüksek miktarlarda olmasının, rüşvet suçlarının özellikle ağır nitelik taşımasının ve suç faaliyetlerinin uzun yıllar boyunca sürmesinin ciddi zararlara yol açtığını ve son derece olumsuz bir toplumsal etki yarattığını belirterek, yasalar uyarınca ağır bir cezanın gerekli olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Liu'nun suçlarını samimiyetle itiraf ettiğini, soruşturma makamlarınca daha önce bilinmeyen bazı suç olgularını gönüllü olarak açıkladığını ve suçunu kabul ederek pişmanlık gösterdiğini belirtti.

Liu, kararın açıklanmasının ardından mahkemede cezayı temyize götürmeyeceğini söyledi.

25 Mayıs'ta hakim karşısına çıkan Liu, son savunmasında suçunu kabul ederek pişmanlığını dile getirmişti.

Kaynak: Xinhua
Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde partililere hitap ediyor

Kılıçdaroğlu, Genel Merkez önünde partililere hitap ediyor
Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra makam odasında! İlk fotoğraf geldi

Makam odasından ilk fotoğraf! Masadaki detaya dikkat
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde karanfillerle karşılandı

2,5 yıl sonra Genel Merkez'de! İşte gelişi sırasında atılan slogan

Güvenpark'ta insan seli! Özgür Özel'in programı öncesi alan doldu taştı

Güvenpark'ta insan seli! Özel'in programı öncesi alan doldu taştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dirk Kuyt Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Alacağı görev bile belli

Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Alacağı görev bile belli
Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Bir devrin sonu! Arka Sokaklar'da izleyiciyi şoke eden final

Fenerbahçe taraftarını korkutan Asensio iddiası

Taraftarı korkutan iddia! Bunu kimse beklemiyordu
ABD'deki McKinley Dağından düşen 3 Letonyalı hayatını kaybetti

Kuzey Amerika'nın en yüksek dağından düşen 3 dağcı öldü
Kayıp genç kız için kent ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Kent ayağa kalktı! Emniyet müdürü bile sahaya indi
AK Parti'nin seçim kozu: İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam

İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan çılgın rakam
Ozan Güven gittiği mekandan kovuldu: Failler dışarı!

Ünlü oyuncu gittiği mekandan sloganlar eşliğinde kovuldu