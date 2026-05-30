Çin'de Shaolin Tapınağı'nın Eski Başrahibi Yolsuzluk Suçlarından 24 Yıl Hapis Cezası Aldı

ZHENGZHOU, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Henan eyaletinde bulunan Budist Shaolin Tapınağı'nın eski başrahibi Shi Yongxin, yolsuzluk suçlarından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in orta kesiminde bulunan Henan eyaletinin Xinxiang kentindeki Orta Halk Mahkemesi tarafından cuma günü açıklanan kararda, doğum adı Liu Yingcheng olan Shi, devlet görevlisi olmayan bir görevli sıfatıyla zimmete para geçirme, fonları kötüye kullanma, rüşvet alma ve rüşvet verme suçlarından mahkum edildi.

Mahkeme kararında, Liu'nun Shaolin Tapınağı'nın başrahibi ve tapınağa bağlı yardım vakfının başkanı olarak görev yaptığı 2003-2025 yılları arasında, tek başına veya başkalarıyla gizli işbirliği içinde hareket ederek tapınak ve vakfa ait 131 milyon yuanı (yaklaşık 19,2 milyon ABD doları) aşan para ve mal varlığını yasa dışı yollarla zimmetine geçirdiği belirtildi.

Kararda ayrıca Liu'nun, 2012-2022 yılları arasında tapınak ve vakfa ait 151 milyon yuanı aşan fonu kişisel amaçlarla kullandığı ve söz konusu parayı üç aydan uzun süre iade etmediği kaydedildi.

Mahkeme, Liu'nun Temmuz 2006'dan itibaren görevini kötüye kullanarak toplam değeri 11,63 milyon yuanı aşan nakit para ve değerli eşya karşılığında tapınağa ait inşaat projelerinin verilmesi ve ilgili iş fırsatlarının sağlanması konusunda başkalarına yardımcı olduğunu da tespit etti.

Karara göre Liu, 1995-2022 yılları arasında haksız çıkar sağlamak amacıyla devlet görevlilerine toplam değeri 5,67 milyon yuanı aşan para ve değerli eşyayı rüşvet olarak sundu.

Mahkeme, davaya konu olan paraların son derece yüksek miktarlarda olmasının, rüşvet suçlarının özellikle ağır nitelik taşımasının ve suç faaliyetlerinin uzun yıllar boyunca sürmesinin ciddi zararlara yol açtığını ve son derece olumsuz bir toplumsal etki yarattığını belirterek, yasalar uyarınca ağır bir cezanın gerekli olduğuna hükmetti.

Mahkeme, Liu'nun suçlarını samimiyetle itiraf ettiğini, soruşturma makamlarınca daha önce bilinmeyen bazı suç olgularını gönüllü olarak açıkladığını ve suçunu kabul ederek pişmanlık gösterdiğini belirtti.

Liu, kararın açıklanmasının ardından mahkemede cezayı temyize götürmeyeceğini söyledi.

25 Mayıs'ta hakim karşısına çıkan Liu, son savunmasında suçunu kabul ederek pişmanlığını dile getirmişti.

Kaynak: Xinhua