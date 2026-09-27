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Shanghai'da 48. Dünya Beceri Yarışması 1.385 yarışmacıyla 64 kategoride başladı

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Shanghai'da 48. Dünya Beceri Yarışması 1.385 yarışmacıyla 64 kategoride başladı
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Çin'in doğusundaki Shanghai'da salı akşamı başlayan 48. Dünya Beceri Yarışması'nda 68 ülke ve bölgeden 1.385 yarışmacı 64 kategoride mücadele ediyor. Organizatörlere göre Çin'den 71 yarışmacı, altı sektörü kapsayan 64 kategorinin tamamında yarışıyor.

SHANGHAİ, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da salı akşamı başlayan 48. Dünya Beceri Yarışması'nda 68 ülke ve bölgeden 1.385 yarışmacı 64 kategoride mücadele ediyor.

Organizatörlerin yaptığı açıklamaya göre Çin'den 71 yarışmacı, ulaşım ve lojistik, inşaat ve bina teknolojisi, imalat ve mühendislik teknolojisi, bilgi ve iletişim teknolojisi, yaratıcı sanatlar ve moda ile sosyal ve kişisel hizmetler olmak üzere altı sektörü kapsayan 64 kategorinin tamamında yarışıyor.

Yarışma, dünyanın dört bir yanından gelen genç ve yetenekli profesyonelleri bir araya getirerek, uzmanlıklarını sergilemelerine ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak tanıyor.

Açıklamada, "Bugün kuaförlük ve güzellik bakımından diş protez teknolojisi, moda teknolojisi ve mücevher yapımına kadar uzanan becerilere odaklanıyoruz. Söz konusu beceriler, insanların daha iyi görünmelerine, kendilerini daha iyi hissetmelerine ve daha fazla özgüven ve canlılıkla hayatlarını sürdürmelerine yardımcı oluyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua
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