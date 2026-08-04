SGK emekli fark ödemeleri 7 Ağustos'ta
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında oluşan aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
(ANKARA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında oluşan aylık fark ödemelerinin 7 Ağustos 2026 tarihinde emeklilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Kaynak: ANKA