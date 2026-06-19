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Yalova'da SGK avukatını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

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Yalova'da SGK avukatı Zekeriya Polat'ı tabancayla öldüren Hamza Haznedar, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 3 yıl hapis ile 30 bin lira para cezasına çarptırıldı. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, kararın avukata yönelik şiddet için emsal olduğunu belirtti.

Yalova'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avukatı Zekeriya Polat'ı tabancayla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hamza Haznedar (57) tutuklu bulunduğu Sakarya'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Davayı Polat'ın ailesi, avukatları ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda ilden gelen baro başkanları ve temsilcileri izledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçundan ağırlaştırmış müebbet, "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl hapis ve 30 bin lira para cezası verdi.

"Adaletin yerine gelmesi vicdanları bir nebze olsun rahatlatıyor"

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, adaletin yerine gelmesinin vicdanları bir nebze olsun rahatlattığını söyledi.

Ailenin acısının dinmediğini belirten Sağkan, "Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı temsil eder. Avukat, müvekkiliyle ya da yaptığı işle özdeşleştirilemez. Yargının 3 sacayağından bağımsız savunmayı temsil eden avukata dönük şiddet vakaları, bireysel vakalar olarak, ferdi olaylar olarak kabul edilemez." dedi.

Sağkan, avukatlara yönelik şiddetin son bulması için TBMM'ye verdikleri önerilerin hayata geçmesi çağrısında bulunarak, "Zekeriya'nın geride bıraktığı ailesinin yanında sonuna kadar yer alacağımızın buradan tekrar altını çiziyoruz." diye konuştu.

Yalova Baro Başkanı Elif Turnacı Çavuş ise mahkeme kararının hem adaletin tecellisi hem de avukata yönelik şiddet için emsal nitelikte olduğunu ifade etti.

Olay

Yalova'da malulen emeklilik talebi reddedilen ve 7 Ocak'ta SGK İl Müdürlüğü binasına gelen Hamza Haznedar, kurum avukatı Zekeriya Polat'a tabancayla ateş etmiş, ağır yaralanan Polat kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaçmaya çalışan şüpheli, o sırada kurumda bulunan jandarma ekibince yakalanıp polise teslim edilmiş, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Evli ve bir çocuk babası Polat, memleketi Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi Ataköy Mahallesi'nde toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Hamza Haznedar'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
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