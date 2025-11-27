Sezgin Tanrıkulu'ndan Demirtaş Mütaalasına Eleştiri

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nın Selahattin Demirtaş hakkında cezalandırma istemli mütalaasını "zamanlaması itibarıyla tesadüf değil" sözleriyle eleştirdi. Tanrıkulu, mütalaanın olası tahliyenin önüne engel koyma amacı taşıdığını söyledi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mersin Cumhuriyet Savcılığı'nın verdiği cezalandırma istemli mütalaaya tepki gösterdi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş 9 yıldır hapiste. Demirtaş aleyhindeki tüm soruşturmalar Ankara'da birleştirilerek davaya dönüştürülmüş, fakat Bakırköy ve Mersin'deki soruşturmalar bundan ayrı tutulmuştu. Böylece 'İleride lazım olur' diye düşünülerek Demirtaş aleyhine hükümlendirilecek yedek davalar yaratılmıştı. AİHM'in lehine verdiği ve hala Türkiye tarafından uygulanmayan kararlarına rağmen Demirtaş'ın tahliyesi gündemdeyken, Mersin'deki Cumhuriyet Savcısı'nın cezalandırma istemli mütalaası bizce tesadüf olamaz. Keza yargının yürütülen süreçten ve muhtemel düzenlemelerden bihaber olması da söz konusu olamaz. Dolayısıyla Mersin'deki söz konusu mütalaa, zamanlaması bakımından Demirtaş'ın tahliyesinin önüne yeni bir bariyer koymayı, yargının barış sürecine karşı direncini ifade ediyor. Bu tehlikeli bir oyundur. Bu oyundan vazgeçileceğini umuyorum."