Haberler

SEYMEN MANAVGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Güncelleme:
Antalya'daki yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden 12 yaşındaki Seymen Çınar Sarı, Manavgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası Kavaklı Mezarlığı'nda defnedildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda 10 kişinin yaşamını yitirdiği yolcu otobüsü kazasında hayatını kaybeden Seymen Çınar Sarı (12), Manavgat'ta son yolculuğuna uğurlandı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan babası Sedat Sarı, amcası ve dayısı tarafından alınan Sarı'nın cenazesi, Manavgat'a getirildi. İkindi vakti Manavgat Müftüsü Abdullah Eroğlu'nun kıldırdığı namazın ardından Seymen Çınar Sarı, Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Ali Öz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
