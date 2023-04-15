Kılıçdaroğlu'nun vaadini hedef alan Bakan Kurum'a CHP'den yanıt: 14 Mayıs'ta iktidar olacağız ve ücretsiz yapacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Kılıçdaroğlu var hiçbir sözünü tutmamış. Bedava konut dağıtacakmış. Niye dağıtmıyorsun? Elinden tutan mı var? Belediye kendilerinde değil miydi? Yapsalardı" diyen Bakan Kurum'a yanıt verdi. Torun, "İktidar imkanlarını belediyelerle yarıştıracak kadar, belediyelerle rekabet edecek kadar aciz durumdasınız. Ama sözümüzdür. 14 Mayıs'ta iktidar olacağız ve tüm deprem konutlarını tek kuruş almadan vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

İstanbul'dan AK Parti milletvekili adayı olarak gösterilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, partisinin Pendik'te 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında Kılıçdaroğlu'na ve CHP'li belediyelere tepki gösterdi.

"YAPAMAZLAR"

Bakan Kurum, "Bedava konut dağıtacakmış. Niye dağıtmıyorsun? Elinden tutan mı var? Kendisi İzmir Milletvekili. Biz gittik güzel İzmir'imizde, konutlarımızı söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Sokak sokak, mahalle mahalle İzmir'in dönüşümünü yaptık. Belediye kendilerinde değil miydi? Yapsalardı. İşte Ankara. İşte İstanbul. Bu kadar belediyeniz var. Deseydiniz ki, 'Arkadaş 11 ilde, 14 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir afet yaşadık. Asrın afetini yaşadık. Belediyelerinize talimat verin. Gidin deyin ki 'Bedava konut yapın, dağıtın.' Yapamazlar." dedi.

"BU İKTİDAR İBRETLİK VAKADIR"

Bakan Kurum'a yanıt CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan geldi. Sosyal medyadan Kurum'un sözlerini alıntılayarak paylaşım yapan Torun, "Bu iktidar ibretlik vakadır! 21 yıldır iktidarsınız, deprem vergilerini iç ettiniz. 8 imar affı çıkarıp vatandaşı enkazda bıraktınız. Deprem konutlarını parayla satıyorsunuz ama hiç sıkılmadan muhalefete, 'bedava konut dağıtın' diyorsunuz. Peki siz ne iş yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"TEK KURUŞ ALMADAN TESLİM EDECEĞİZ"

Torun sözlerine şöyle devam etti: "İktidar imkanlarını belediyelerle yarıştıracak kadar, belediyelerle rekabet edecek kadar aciz durumdasınız. Ama sözümüzdür. 14 Mayıs'ta iktidar olacağız ve tüm deprem konutlarını tek kuruş almadan vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."