Adana'da Asma Yaya Köprüsünde Yangın

ADANA'da Seyhan Nehri üzerinden Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünde yangın çıktı. Yangında, köprünün yaklaşık 20 metrelik kısmı zarar gördü.

Akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Merkez Park'ta Seyhan Nehri kıyısındaki bir kameriyede yangın çıktı. Kameriyedeki alevler, hemen üst kısmındaki Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünün ahşap kaplama bölümüne sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprünün yaklaşık 20 metrelik kısmında etkili olan alevler, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kameriyenin tamamen yandığı, köprüde de kısmi hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı