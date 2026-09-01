Haberler

Adana'da Asma Yaya Köprüsünde Yangın

Adana'da Asma Yaya Köprüsünde Yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da Seyhan Nehri üzerinde bulunan ve Yüreğir ile Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünde yangın çıktı. Kameriyede başlayan alevler köprünün ahşap kaplama bölümüne sıçradı; yaklaşık 20 metrelik kısım zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

ADANA'da Seyhan Nehri üzerinden Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünde yangın çıktı. Yangında, köprünün yaklaşık 20 metrelik kısmı zarar gördü.

Akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Merkez Park'ta Seyhan Nehri kıyısındaki bir kameriyede yangın çıktı. Kameriyedeki alevler, hemen üst kısmındaki Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünün ahşap kaplama bölümüne sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprünün yaklaşık 20 metrelik kısmında etkili olan alevler, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kameriyenin tamamen yandığı, köprüde de kısmi hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nikaha 1 hafta kala terk edildi, yine de düğününü yaptı

Damatsız gelin! Düğüne 7 gün kala terk edildi, yine de gelinliği giydi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te görüştü

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü