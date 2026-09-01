Nikaha 1 hafta kala terk edildi, yine de düğününü yaptı

İtalya’nın Toskana bölgesinde yaşayan İngiliz Katherine Jones, 18 ay boyunca hazırlık yaptığı düğününe sadece bir hafta kala nişanlısı tarafından terk edildi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan 36 yaşındaki Jones, düğünü iptal etmek yerine ailesi ve yakın arkadaşlarıyla İtalya’ya giderek planlanan kutlamayı gerçekleştirdi.

“DÜĞÜNÜM OLMAYACAK AMA PARTİ YAPACAĞIM”

Liverpool’da yaşayan Jones, yaklaşık 6,5 yıllık ilişkisinin ardından nişanlısıyla Toskana’da üç gün sürecek bir düğün planladı. Mekan, konaklama, davetlilerin uçuşları ve diğer hazırlıklar aylar öncesinden tamamlandı.

Ancak düğüne 7 gün kala nişanlısı evlenmek istemediğini söyledi. Jones, yaşadığı şoku atlattıktan sonra düğünü tamamen iptal etmek yerine planlanan organizasyonu devam ettirme kararı aldı.

30 YAKINIYLA TOSKANA’YA GİTTİ

Başlangıçta yaklaşık 50 kişinin katılması planlanan organizasyona, ayrılığın ardından yalnızca Jones’un ailesi ve yakın arkadaşlarından yaklaşık 30 kişi katıldı.

Düğün için hazırlanan mekana giden Jones, gelinlik yerine farklı beyaz kıyafetler giyerek arkadaşları ve ailesiyle yemek yedi, dans etti ve planlanan kutlamaları sürdürdü. Törenin kendisi yapılmadı ancak düğünün diğer etkinlikleri büyük ölçüde devam etti.

BALAYINA DA YALNIZ GİTMEDİ

Jones, nişanlısıyla planladığı balayı için de rotayı değiştirmedi. Ancak bu kez yanında eşi yerine annesi vardı. Anne-kız Amalfi kıyılarına giderken Jones bu yolculuğa esprili şekilde “Mummymoon” adını verdi.