Haberler

Nikaha 1 hafta kala terk edildi, yine de düğününü yaptı

Nikaha 1 hafta kala terk edildi, yine de düğününü yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

18 ay boyunca hayalini kurduğu düğünü için hazırlanan Katherine Jones’un planları, nikâha yalnızca bir hafta kala nişanlısı tarafından terk edilince altüst oldu. Ancak Jones, düğünü iptal etmek yerine gelinliğini giyip ailesi ve yakınlarıyla kutlama yaptı, hatta annesiyle beraber balayına çıktı.

  • İtalya'nın Toskana bölgesinde yaşayan İngiliz Katherine Jones, düğününe bir hafta kala nişanlısı tarafından terk edildi.
  • Jones, düğünü iptal etmek yerine ailesi ve yakın arkadaşlarından oluşan yaklaşık 30 kişiyle Toskana'da planlanan kutlamayı gerçekleştirdi.
  • Jones, nişanlısıyla planladığı balayı rotasını değiştirmeyerek annesiyle Amalfi kıyılarına gitti ve bu yolculuğa 'Mummymoon' adını verdi.

İtalya’nın Toskana bölgesinde yaşayan İngiliz Katherine Jones, 18 ay boyunca hazırlık yaptığı düğününe sadece bir hafta kala nişanlısı tarafından terk edildi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan 36 yaşındaki Jones, düğünü iptal etmek yerine ailesi ve yakın arkadaşlarıyla İtalya’ya giderek planlanan kutlamayı gerçekleştirdi.

“DÜĞÜNÜM OLMAYACAK AMA PARTİ YAPACAĞIM”

Liverpool’da yaşayan Jones, yaklaşık 6,5 yıllık ilişkisinin ardından nişanlısıyla Toskana’da üç gün sürecek bir düğün planladı. Mekan, konaklama, davetlilerin uçuşları ve diğer hazırlıklar aylar öncesinden tamamlandı.

Ancak düğüne 7 gün kala nişanlısı evlenmek istemediğini söyledi. Jones, yaşadığı şoku atlattıktan sonra düğünü tamamen iptal etmek yerine planlanan organizasyonu devam ettirme kararı aldı.

30 YAKINIYLA TOSKANA’YA GİTTİ

Başlangıçta yaklaşık 50 kişinin katılması planlanan organizasyona, ayrılığın ardından yalnızca Jones’un ailesi ve yakın arkadaşlarından yaklaşık 30 kişi katıldı.

Düğün için hazırlanan mekana giden Jones, gelinlik yerine farklı beyaz kıyafetler giyerek arkadaşları ve ailesiyle yemek yedi, dans etti ve planlanan kutlamaları sürdürdü. Törenin kendisi yapılmadı ancak düğünün diğer etkinlikleri büyük ölçüde devam etti.

BALAYINA DA YALNIZ GİTMEDİ

Jones, nişanlısıyla planladığı balayı için de rotayı değiştirmedi. Ancak bu kez yanında eşi yerine annesi vardı. Anne-kız Amalfi kıyılarına giderken Jones bu yolculuğa esprili şekilde “Mummymoon” adını verdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var

Pek çok ülkeye füze yağıyor! Ölü ve yaralılar var
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
'Belaruslu kadınlarla fuhuş' skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt

"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! Bir itirafı bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te görüştü

Erdoğan'la bir araya gelen Putin'den Türkiye için dikkat çeken ifade
Yarı çıplak halde minibüse bindi! Sonrasında yaptıkları akılalmaz

Yolun ortasında akılalmaz görüntü
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan yeşil evin sırrı çözüldü

Ölü sayısı her geçen gün artarken ayakta kalan evin sırrı çözüldü