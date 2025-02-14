Şeyh İkrime Sabri'den Türklerin Mescid-i Aksa Ziyareti Üzerine Açıklama

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Türklerin Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmelerinin, Filistin halkının mücadelesinde azim ve kararlılığa katkı sağladığını söyledi.

Sabri, Siraç Derneğinin daveti üzerine geldiği Konya'da, tarihi Sultan Selim Camii'nde namaz öncesi vaaz verdi.

Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İslam'daki yerine dikkati çeken Sabri, " Kudüs, Peygamber Efendimizin miraca çıktığı bir şehirdir. Bu, Allah'ın kararı. Kudüs ve Filistin toprakları, Müslümanlar için mukaddestir. Allah'ın yedi kat göğün üzerinde aldığı bir karardır. Bu sebeple Filistin topraklarını korumak sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların görevidir." ifadelerini kullandı.

Sabri, Mescid-i Aksa'nın, Kabe ve Mescid-i Nebevi gibi şanlı olduğunu ifade ederek, Müslümanların burayı ziyaret etmeleri gerektiğini belirtti.

Mescid-i Aksa'da Müslüman Türkleri gördüğünde büyük mutluluk yaşadığını dile getiren Sabri, şöyle konuştu:

"Cuma namazında arkamda saf tuttuklarını gördüğümde büyük sevinç duyuyorum. Bu, Müslümanların Mescid-i Aksa'ya sahip çıktığının göstergesi. Müslüman Türk kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'yı ziyareti Filistin halkının mücadelesinde azim ve kararlılığını kuvvetlendiriyor. Bunu görünce biz de, 'Mücadelemize devam etmemiz lazım. Mescid-i Aksa'daki nöbetimizi sürdürmemiz gerekir' diyoruz."

Şeyh İkrime Sabri, vaazın ardından cuma namazını kıldırdı.