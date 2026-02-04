Haberler

Muammer Kaddafi'nin Oğlu Seyfülislam Kaddafi Silahlı Saldırıda Öldürüldü

Güncelleme:
Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Zintan kentinde düzenlenen bir silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren dört maskeli kişinin, güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma çağrısı yapıldı.

TRABLUS, 4 Şubat (Xinhua) -- Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, Libya'nın batısında düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Seyfülislam Kaddafi'nin siyasi ekibinden Abdullah Osman Abdurrahim Facebook üzerinden yaptığı açıklamada salı günü öğle saatlerinde Kaddafi'nin Zintan kentinde konutuna giren dört maskeli silahlı kişinin "hain bir operasyon" gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırganların "doğrudan silahlı çatışma" yaşanmadan önce güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığı ve olayın Kaddafi'nin ölümüyle sonuçlandığı ifade edildi.

Ekip, "suçun" soruşturulması, faillerin ve saldırıyı "planlayanların" tespit edilmesi için Libya yargısına ve uluslararası topluma çağrıda bulundu. Trablus ve Zintan'daki yetkililer ise olayın ayrıntılarını henüz doğrulamadı.

500

