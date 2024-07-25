Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş'de acil durum tatbikatı gerçekleştirildi

Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş'de acil durum tatbikatı gerçekleştirdi.

Kurum binasındaki tatbikata, İl AFAD Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ekipleri ve personel katıldı.

ETİ Alüminyum A.Ş. Koordinatörü Ömer Faruk Kanık, yaptığı açıklamada, "Bu tür tatbikatların ülkemiz gerçekleri olan deprem, yangınlar ve çeşitli afet olaylarını da göz önüne aldığımızda, önceden yapılan tatbikatların önemini bir kez daha gösteriyor. Tatbikatlarda herkes görevini ve sistematik olarak nasıl davranacağını da test etmiş oluyor." ifadesini kullandı.

Seydişehir'de aşure ikramı

Seydişehir'de Değirmenci Mahallesi sakinleri ile kamyoncu esnafına aşure ikramı yapıldı.

Seydişehir Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ali Kapkap, yaptığı açıklamada, "Birçok sivil toplum kuruluşumuz halkımıza aşure ikramı hususunda bu etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Şoförlerimizin kazasız, belasız işlerini yapması ve merhum şoförlerimiz için aşure hayrı düzenledik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."ifadesini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal, İlçe Müftüsü Adem Bebek, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.