Seydişehir'de Yangın Dolabı Üretimi: Kadınların Başarısı

Seydişehir'de Yangın Dolabı Üretimi: Kadınların Başarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, bir atölyede yangın dolabı imalatında çalışan üç kadın, kaynakçılıktan paketlemeye kadar her aşamada görev alıyor. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadınlar, iş hayatında kendilerine duyulan güveni artırıyor ve zorlukları aşarak örnek teşkil ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yangın dolabı imal edilen atölyede çalışan üç kadın, üretimin her aşamasında görev almaya çalışıyor.

Halk Eğitim Merkezinin açtığı kaynakçılık kursunda iki ay eğitim alan 1 çocuk annesi Hilal Öksüz, 7 aydır yangın dolabı üretimi yapılan atölyede kaynakçılık yapıyor.

Eşi kaynak ustası olan Özlem Bilici de bir yıldır, her sabah eşiyle geldiği atölyede taşlamadan paketlemeye bütün alanlarda görev alıyor.

Sanayinin "Halil ağabeyi" oldu

İş öğrenmek amacıyla kaynakçılık kursuna giden 47 yaşındaki Öksüz, AA muhabirine, sertifikayı aldıktan sonra atölyede işe başladığını söyledi.

Atölyede kendisiyle birlikte 3 kadının çalıştığını anlatan Öksüz, "Sağ olsun patronumuz bize bu imkanı verdi. Çalışıyoruz. Ustam, artık ustalaştığımı söylüyor. Ne kadar iş bilirseniz o kadar kendinizi geliştirmiş olursunuz. Hep bu düşünceyle hareket ediyorum. Kursta iki aylık eğitimde 4 kişi bir kaynak makinesinin başında sıra beklerdik ama burada kaynak makinesi senin elinde. Zamanın bol. Buradakiler bize çok destek oluyor." diye konuştu.

Çocuğunu tek başına büyütmeye çalıştığını aktaran Öksüz, "Kızım benim en büyük destekçim. Çok güçlü olduğuma, her işi yapabileceğime inanıyor. Sanayinin, Halil ağabeyiyim. Geldiğimde 'Halil ağabey' çıktığımda, 'Hilal ablayım.' Arkadaşlarımızla da aile gibi olduk." dedi.

"Güzel bir ortamda çalışıyoruz"

Özlem Bilici de kaynak ustası eşiyle bir yıldır çalıştıklarını dile getirdi.

Eşinin kendisine çok destek verdiğini vurgulayan Bilici, şunları kaydetti:

"Ben de yapabileceğimi düşünerek bir hevesle başladım. İşimi severek yapıyorum. Bazıları erkek işi olduğunu düşünerek yapamayacağımızı düşünse de biz zorluk çekmedik. Güzel bir ortamda çalışıyoruz. Eşim iş yerinde ustam oluyor. Şu an taşlama yapıyorum. Dolapların kenarlarını taşlıyoruz, zımparalıyoruz. Makine başına geçiyoruz. Diğer kadın arkadaşlarımızla azimle çalışıyoruz."

Usta Mehmet Bilici ise atölyedeki bütün makinelerin bakım onarımını yaptığını, 3'ü kadın 14 kişi çalıştıklarını söyledi.

Ürettikleri yangın dolaplarını yurt içi piyasanın yanı sıra Irak, Gürcistan ve Fas'a da gönderdiklerini belirten Bilici, "Burada aile gibiyiz. Kadınlarımız da çalışkanlıklarıyla örnek oluyor. Kendileriyle gurur duyuyoruz. Kadınlara saygı duyup, ellerinden tutmamız lazım. İş ortamında konuşmalarımıza önem gösteriyoruz. Birbirimize saygılı davranıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zehra Melek Çat - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memur ve emeklilerin maaş zammını etkileyecek enflasyon verileri açıklanacak

Zam hesapları sil baştan değişiyor! Milyonların gözü bu veride
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar

Genç kızı darp edip özür dilettiler! O anları bu notla paylaştılar
Akaryakıt satışlarında bugün itibariyle yeni uygulama başladı

Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başladı
'Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?' sorusuna Volkan Demirel'den net yanıt

"Mourinho'nun ekibine katılır mısınız?" sorusuna Volkan'dan net yanıt
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
Aziz Yıldırım'ın adaylık şartı sonrası imza sayısında büyük artış

Adaylık şartı sonrası toplanan imza sayısı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.