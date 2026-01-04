Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir iş yerine yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri ilçede Seyitharun Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

İş yerine yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu hap ve kullanma aparatı ele geçirildi.

Konuya ilişkin iş yerinde çalışan Abdullah K. (15) ve Abdurrahman El Z. (18) gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca şahısların çalıştığı iş yerinde Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde tarihi geçmiş çok sayıda gıdaya rastlandı.