Seydişehir'de şarampole devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Seydişehir’de kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Seydişehir'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Feride B. idaresindeki 07 ARG 250 plakalı otomobil, Stat Mahallesi Şeyh Hacı Abdullah Efendi Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilerek takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Yaralı ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA