Seydişehir'de Şarampole Devrilen Araçta İki Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ve eşi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Ö.F.K. (25) idaresindeki 33 EJN 33 plakalı hafif ticari araç, Seydişehir-Konya kara yolu Gevrekli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile eşi H.B.K. (26) yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
