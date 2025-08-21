Seydişehir'de Şarampole Devrilen Araçta İki Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ve eşi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Ö.F.K. (25) idaresindeki 33 EJN 33 plakalı hafif ticari araç, Seydişehir-Konya kara yolu Gevrekli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü ile eşi H.B.K. (26) yaralandı.
Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel