Seydişehir'de Keşif Kütüphanesi Protokolü

Seydişehir Kaymakamlığı, Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nizamettin Doğan'ın imzaladığı protokol kapsamında, ilçede hayata geçirilecek Keşif Kütüphanesi Projesi çerçevesinde eğitim, kültür, sanat, spor, sosyal, bilimsel, çevresel ve toplumsal gelişime katkı sağlayacak faaliyetlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesine yönelik çalışmalar yapılması hedefleniyor.

Protokolle ayrıca ortak çalışma, etkinlik, proje, kurs, seminer, yarışma, gezi, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve benzeri organizasyonlar düzenlenecek.

Kıyıcı, kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, imzalanan protokolün ilçede başta eğitim olmak üzere kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

Ustaoğlu ise geleceğin teminatı olan çocukların ve gençlerin daha iyi şartlarda eğitim almasını istediklerini vurgulayarak, protokol sayesinde ortak projelerin daha planlı ve güçlü şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA