Seydişehir'de Kıbrıs gazisine ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Konya Harp Malulü Gazileri Şehit ve Dul Yetimleri Dernek Başkanı Süleyman Ege ve beraberindeki heyet Kıbrıs Gazisi Yakup Söğüt'ü evinde ziyaret etti.

Yakup Söğüt, düzenli olarak ziyaret edilmenin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, hatırlanmanın kendileri için tarifsiz bir duygu olduğunu söyledi.???????

Kıbrıs Gazisi Yakup Söğüt'ü ziyarette Türkiye Muharip Gaziler Derneği Konya Şubesi Başkanı Mustafa Buğur, Türkiye Harp Malulü Gaziler ve Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Konya Şube Başkanı Süleyman Ege ve Konya Şehit Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Yavşancı hazır bulundu.