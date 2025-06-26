Seydişehir Belediyesi’nden Baba-Çocuk Kampı

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Seydişehir Belediyesi, 12-13 Temmuz tarihlerinde düzenleyeceği Baba-Çocuk Kampı ile aileler arası sosyal ve kültürel bağları pekiştirmeyi amaçlıyor. Kamp, doğa sevgisini aşılamak ve farklı kuşaklar arasında deneyim aktarımını sağlamak için hazırlanmış çeşitli etkinliklerle dolu olacak.

Seydişehir Belediyesi tarafından aileler arası sosyal ve kültürel bağların pekişmesi amacı ile düzenlenecek olan "Baba- Çocuk Kampı" başlıyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, 12-13 Temmuz'da Kuğulu Tabiat Parkı Amfi Tiyatro alanında gerçekleştirilecek olan kamp için kayıtların başladığını kaydetti.

Seydişehir Belediyesi organizasyonu ile küçük yaşta çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve farklı kuşakların deneyimlerine aktarmaları adına gerçekleştirdiği Baba-Çocuk Kampı'na 6-16 yaşındaki çocuklar ve babalarının katılacağını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Çadırlar kurulacak, kamp ateşi yakılacak, çocuk oyunları, doğa yürüyüşleri, açık hava sinema gösterimleri, dağ tırmanışı, doğada yıldızla yön bulma eğitimi ile çocuklar ile babaları unutulmayacak bir hafta sonu geçirecek. Çocukları doğa ile iç içe bırakarak farklı deneyimleri birbirlerine aktarmalarına olanak sağlama amacıyla düzenlediğimiz bu eğlence ve deneyim dolu etkinliğimiz 100 katılımcı ile sınırlı olup kayıtlarımız 4 Temmuz'a kadar devam edecek. Çocuklara ve ailelere yönelik proje ve etkinler düzenlemeye devam edeceğiz. Başvurular www.seydisehir.bel.tr internet adresinden yapılacak olup, detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız 0 332 582 34 28 numaralı telefondan ulaşarak bilgi alabilirler."

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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