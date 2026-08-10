Haberler

Muğla'da yangın mağduru çiftçilere 114 küçükbaş hayvan dağıtıldı

Muğla'da yangın mağduru çiftçilere 114 küçükbaş hayvan dağıtıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Seydikemer'deki orman yangınlarında hayvanlarını kaybeden çiftçilere, geçim kaynaklarını yeniden oluşturmaları için 114 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Ayrıca acil yardım ödemeleri ve konteyner desteği sağlanıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınlarında hayvanları telef olan çiftçilere 114 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Ziraat Odası Başkanlığı tarafından yürütülen destek çalışması kapsamında, küçükbaş hayvanlar yangından etkilenen Bayır, Sarıyer ve Çatak başta olmak üzere diğer mahallelerdeki çiftçilere teslim edildi.

Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, yangında yaklaşık 70 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvanın telef olduğunu belirterek hayvanlarını kaybeden çiftçilerin geçim kaynaklarını yeniden oluşturmasına katkı sağlamak amacıyla 114 küçükbaş hayvan temin edilerek dağıtıldığını söyledi.

Dilekli, yangından zarar gören vatandaşlara acil yardım ödemelerinin başladığını, evi hasar görenlere konteyner desteği sağlandığını ve kira yardımlarının AFAD tarafından karşılanacağını ifade etti.

Kaynak: AA
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?

Fotoğraf da diyalog da bomba! Bahçeli'nin bu sözleri çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Tuvaleti kullanmak için girdiği camide mahsur kaldı, taş atarak yardım istedi

Tuvaleti kullanmak için girdiği camide hayatının şokunu yaşadı
Kolombiya depremi Unesco Dünya Mirası listesindeki kenti vurdu

Gözlerinin önünde yıkıldı! Ülkenin kahve merkezi depremle sarsıldı

İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti

İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var

Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor