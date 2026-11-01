Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şeybani İsrail'in taleplerinin barış anlaşmasına varılmasına engel olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şeybani, İsrail'in taleplerinin iki ülke arasında barış anlaşmasına varılmasının önünde engel oluşturduğunu söyledi. Ayrıca 8 Aralık sonrasında İsrail'in bölgedeki işgalinin gayrimeşru olduğunu ve güçlerin çekilmesi gerektiğini, Golan'ın Suriye toprağı olduğunu belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in taleplerinin iki ülke arasında barış anlaşmasına varılmasının önünde engel oluşturduğunu söyledi.

Şeybani, Suudi Arabistan merkezli el Şark haber kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye gerçekçi bir gözle bakması ve mevcut durumu olduğu gibi değerlendirmesi gerektiğini, ülkenin egemen, istikrarlı ve haklarından vazgeçmeyen bir devlet olduğunu belirtti.

İsrail'in taleplerinin iki ülke arasında barış anlaşmasına varılmasının önünde engel oluşturduğunu belirten Şeybani, 8 Aralık sonrasında İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği işgalin gayrimeşru olduğunu ve İsrail güçlerinin bu bölgelerden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Golan'ın Suriye toprağı olduğunu vurgulayan Şeybani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Tom Barrack'a olumlu tutumundan dolayı teşekkür ederek, Barrack'ın nihayetinde temsil ettiği makam adına konuştuğunu ifade etti.

Suriye'nin müzakereleri sürdürmek için yeterli irade ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Şeybani, ülkesinin kendisini, halkını ve ailelerini savunma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Şeybani, güvenli ve istikrarlı sınırların oluşturulması için İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini belirterek, Suriye tarafının dış müdahaleler ve ihlallere ilişkin endişelerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Mısır'da korkunç kaza! Minibüs ile tır çarpıştı: 10 ölü, 24 yaralı

Kaza değil katliam! Hurdaya dönen minibüste 10 kişi hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Moskova'da saldırı alarmı! ABD'nin istihbaratı sonrası müze ve park kapatıldı

Ülke alarma geçti! ABD'nin istihbaratı müzeyi kapattırdı
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor

Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Bayern Münih-Borussia Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti

Bayern Münih-Dortmund maçında müthiş son! Her şey 89. dakikada değişti
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi

Herkesin gol yağmuru beklediği maçta şaşırtan skor

Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri

Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış!

Reklam Kurulu affetmedi! 'Kapatıyoruz' ilanı halıcının cebini yaktı

Meşhur ilan halıcının cebini yaktı! 1 yıldır vitrinde duruyordu
İranlı yetkili ABD ve İsrail'e karşı hedef listesinin güncellendiğini söyledi

İran'dan ABD ve İsrail'e gözdağı: Bir sonraki savaş sürprizler savaşı