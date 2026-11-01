Şeybani İsrail'in taleplerinin barış anlaşmasına varılmasına engel olduğunu söyledi

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İsrail'in taleplerinin iki ülke arasında barış anlaşmasına varılmasının önünde engel oluşturduğunu söyledi.

Şeybani, Suudi Arabistan merkezli el Şark haber kanalına yaptığı açıklamada, İsrail'in Suriye'ye gerçekçi bir gözle bakması ve mevcut durumu olduğu gibi değerlendirmesi gerektiğini, ülkenin egemen, istikrarlı ve haklarından vazgeçmeyen bir devlet olduğunu belirtti.

İsrail'in taleplerinin iki ülke arasında barış anlaşmasına varılmasının önünde engel oluşturduğunu belirten Şeybani, 8 Aralık sonrasında İsrail'in bölgede gerçekleştirdiği işgalin gayrimeşru olduğunu ve İsrail güçlerinin bu bölgelerden çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Golan'ın Suriye toprağı olduğunu vurgulayan Şeybani, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Tom Barrack'a olumlu tutumundan dolayı teşekkür ederek, Barrack'ın nihayetinde temsil ettiği makam adına konuştuğunu ifade etti.

Suriye'nin müzakereleri sürdürmek için yeterli irade ve kararlılığa sahip olduğunu vurgulayan Şeybani, ülkesinin kendisini, halkını ve ailelerini savunma konusundaki kararlılığını dile getirdi.

Şeybani, güvenli ve istikrarlı sınırların oluşturulması için İsrail'in Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini belirterek, Suriye tarafının dış müdahaleler ve ihlallere ilişkin endişelerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA