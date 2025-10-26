Şevval Çakar, 'Şev-Voll 1: İ.H.(a)L.e Bana Kaldı' Gösterisiyle Tiyatro Sahnesine İmza Attı

"Beyaz komik" mottosuyla sahnelere "merhaba" diyen başörtülü komedyen Şevval Çakar, "Şev-Voll 1: İ.H.(a)L.e Bana Kaldı" stand-up gösterisiyle Bakırköy Hop Sahne'de seyirciyle buluştu.

Gösteri, Çakar ile Oyunbozan Atölye'nin kurucusu ve yönetmeni Yaşar Elmas tarafından kaleme alındı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Elmas, Şevval Çakar'la iki yıl önce bir festivalde yaptığı gösteri vesilesiyle tanıştıklarını belirterek, "Şevval orada 10 dakikalık küçük ama etkileyici bir gösteri yapmıştı. Ben de onun performansını görünce, 'Bu çocukta iş var.' dedim. Çünkü kumaşı iyiydi, doğal ve kendisi olarak sahnedeydi." dedi.

Elmas, Oyunbozan Atölye'den izleyicilerin komedi türünde bir iş beklentisinde olduklarını aktararak, "Sık sık 'Neden komedisi yoğun bir iş çıkartmıyorsunuz?' soruları geliyordu. Tiyatronun en asli görevlerinden birisi de insanları güldürmek, rahatlatmak. Biz de insanların gerçekten gülmeye ihtiyacı olduğunu kanaat getirerek, bu gösteriyi yapmaya karar verdik." ifadelerini kullandı.

"Seyirciyi gerçekten sıcak ve kendini bulacağı bir oyun bekliyor"

"Şev-Voll 1: İ.H.(a)L.e Bana Kaldı" gösterisinde Şevval Çakar'ın yaklaşık 1 saat boyunca güzel ve komik olan kelimelerden kurulu bir senaryoyu sahneye taşıyacağını anlatan Elmas, "Karşımızda son derece modern ama aynı zamanda geleneksel tiyatromuzun, temaşa sanatımızın bugüne uyarlanmış bir örneği var. Oyun, Şevval'in mahallesiyle, ailesiyle, okuluyla, arkadaşlarıyla olan ilişkilerini onun gözünden anlatıyor. Seyirciyi gerçekten sıcak ve kendini bulacağı bir oyun bekliyor." diye konuştu.

Yaşar Elmas, gösterinin benzerlerinden farklı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Oyun, başarılı olursa bir milat olacağına inanıyorum. Gösteri, küfrün, argonun olmadığı, temiz kelimelerden oluşan bir kurguya sahip. Ben bu özelliklere sahip bir oyun hatırlamıyorum. Medya lansmanında da gördüğümüz, oyunun seyircinin algılarını, alışkanlıklarını bozduğuydu. Seyirci oyunda zor da olsa gülebildi. Çünkü gösteri, onların beklentilerinin dışında bir yerden konuşuyordu. Ne yazık ki güncel tiyatro izleyicisinin algıları, kodları, neye gülmesi gerektiği çoktan belirlenmiş durumda. Bu anlamda oyunun bu yerleşik kalıpları kırmaya hizmet edeceğini düşünüyorum."

"Oyun bizim için imam hatip neslinin kültürel alandaki görünürlüğünün artmasını anlatıyor"

Şevval Çakar'ın imam hatip lisesinde okuduğu bilgisini veren Elmas, "Oyun bizim için imam hatip neslinin kültürel alandaki görünürlüğünün artmasını anlatıyor. Dileğimiz de bu oyunun imam hatip öğrencilerinin sanat ve kültür dünyası içinde daha fazla yer elde etmesine bir kaktı sunması." dedi.

Elmas, Oyunbozan Atölye'nin gelecek dönemde yapmak istediği çalışmalardan da bahsederek, şunları paylaştı:

"Ocak ayında yeni oyunumuz 'Türk'ü Söyler Türküler'i' sahneye taşımayı planlıyoruz. Müzikal ve teatral performansların yoğun olduğu 4 türkünün hikayesini sahnelemeye çalışacağız. Türkü anlatan en güzel ifadelerden birisinin türküler olduğunu düşünüyorum. Biz bu toprakların değerlerinden güç alıyoruz. Türküler de bunun en önemli parçalarından birisi. Buradan aldığımız güçle hazırlıklarımıza devam ediyoruz."

"Gösteride benim gibi olan herkesin hallerini sahneye taşımaya çalıştım"

Genç sanatçı Şevval Çakar ise gösterinin kendisi için ifade ettiği değere dair, "Henüz yolun başındayım ve bu benim için büyük bir iş. Görebildiğim kadarıyla bu işe benim şartlarımda soyunan kimse yok. Seyircimizi alışık olduğu sözlerin olmadığı bir işle güldürmeye çalışıyorum. İsteğimiz küfür ve argonun içinde olmadığı bir içeriğin de insanları güldürebileceğini göstermek." şeklinde konuştu.

Tiyatronun kendisi için besleyici olduğunu söyleyen Çakar, "Tiyatro, hayatımda çok önemli bir yerde duruyor. Burada benim gibi olan gençleri de temsil ettiğimi düşünüyorum. İstiyorum ki hem o gençler hem de onların aileleri, beni kendi çocukları, kızları olarak görsünler. Kendimi temiz olmayan içeriklerden sıkılmış aileler ve gençlerin bir sesi olarak görüyorum." görüşlerini paylaştı.

Çakar, hazırlık sürecinin oldukça yoğun ve keyifli geçtiğini anlatarak, metne son halini vermek için büyük emek verdiklerini dile getirdi.

Oyunda "kendisini oynadığını" vurgulayan genç sanatçı, şunları kaydetti:

"En sevdiğim işlerin başında insanları dinlemek, onlara odaklanmak geliyor. Bu beni çok besliyor ve akranlarımla olan ortak meselelerimizi anlamamı sağlıyor. Gösteride benim gibi olan herkesin hallerini sahneye taşımaya çalıştım. Şimdiye kadar oyunu bilen ve görenlerden çok güzel tepkiler aldık. 'Bizim sesimiz oluyorsun.' dediler. Desteklerini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum."

Gösteri, 21 Kasım'da Bahçelievler Kültür Merkezi Yayla Sahnesi'nde, 22 Kasım'da ise Bakırköy Hop Sahne'de seyircisiyle buluşmaya devam edecek.