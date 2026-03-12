"Hafızayı Go¨rmek": Sevde Tunc¸'un Belgeselleri ABD'de İki U¨niversitede İzleyiciyle Bulus¸tu
Belgesel yönetmeni Sevde Tunc, Amerika Birleşik Devletleri'nde 'Hafızayı Görmek' başlığıyla bellek ve göç temalarını işleyen belgesel çalışmalarını sergiledi. Columbia Üniversitesi ve Alfred State College'da düzenlenen etkinliklerde 'Bir Başka Köy' ve 'Mübadil Romanlar' belgeselleri izleyiciyle buluştu.
Tunc¸'un yo¨nettigˆi Bir Bas¸ka Ko¨y, kırsal bir cogˆrafyada ekolojik yas¸am ve dayanıs¸ma pratiklerini odagˆına alan bir belgesel c¸alıs¸ma olarak dikkati çekiyor. Film, gu¨ndelik hayat ic¸inde kurulan ortak u¨retim ve ilis¸kiler u¨zerinden yas¸ayan bir hafızanın nasıl olus¸tugˆunu go¨zlemci bir belgesel diliyle ele alıyor. Kadınların o¨ncu¨lu¨gˆu¨nde gelis¸en dayanıs¸ma agˆlarının mekanla kurulan ilis¸kiyi ve kolektif bellegˆi nasıl do¨nu¨s¸tu¨rdu¨gˆu¨nu¨ go¨ru¨nu¨r kılan film, ekolojik yas¸am pratikleri ile toplumsal dayanıs¸ma arasındaki ilis¸kiye odaklanıyor.
Multimedya belgesel projesi Mu¨badil Romanlar ise Tu¨rkiye ile Yunanistan arasındaki nu¨fus mu¨badelesi sonucunda Selanik'ten Anadolu'ya go¨c¸ etmek zorunda kalan Roman ailelerin c¸ocuklarının anlatılarına odaklanıyor. Fotogˆraf, video ve ses kayıtlarını bir araya getiren proje, zorunlu go¨c¸ deneyiminin kus¸aklar boyunca aktarılan kolektif hafızasını ele alırken Roman toplumuna yo¨nelik yerles¸ik o¨nyargıları sorgulayan alternatif bir anlatı alanı olus¸turuyor.
Go¨sterimlerin ardından gerc¸ekles¸tirilen so¨yles¸ilerde Sevde Tunc¸, belgesel sinemada hafıza, go¨c¸ ve go¨rsel anlatı arasındaki ilis¸ki u¨zerine degˆerlendirmelerde bulundu. Tunc¸, u¨retim pratigˆini, "Belgesel sanatc¸ısı olarak kadınların, dogˆanın ve toplumların hafızasını go¨ru¨nu¨r kılan hikayeler anlatıyorum. Benim ic¸in bellek gec¸mis¸te kalan bir s¸ey degˆil; go¨c¸le birlikte su¨rekli yeniden kurulan ve bugu¨nu¨ s¸ekillendiren yas¸ayan bir alan" sözleriyle anlattı.
Columbia U¨niversitesi ve Alfred State College'da gerc¸ekles¸tirilen etkinlikler, Tunc¸'un Amerika'da gelis¸tirmekte oldugˆu "Women Storytellers" adlı go¨rsel hikaye anlatımı platformu kapsamında yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ c¸alıs¸maların bir parc¸ası olarak öne çıkıyor. Belgesel film, fotogˆraf ve so¨zlu¨ anlatımı bir araya getiren platform, farklı cogˆrafyalardan hikaayeleri bulus¸turmayı amac¸lıyor.
Columbia U¨niversitesi ve Alfred State College'da gerc¸ekles¸tirilen go¨sterimlerin ardından Tunc¸'un bellek ve go¨c¸ temalı belgesel c¸alıs¸malarının ABD'de farklı u¨niversitelerde du¨zenlenecek yeni go¨sterim ve so¨yles¸ilerle izleyiciyle bulus¸ması ic¸in hazırlıklar su¨ru¨yor. Tunc¸, belgesel sinema ve go¨rsel anlatı alanındaki c¸alıs¸malarını, Amerika Birles¸ik Devletleri'nde su¨rdu¨rmeye devam ediyor.