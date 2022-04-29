Sevda Erdan Kılıç, Geri Gönderme Merkezlerindeki Etli, Köfteli Menüleri Bakan Soylu'ya Sordu: "Mültecilere Sağladığın İmkanlardan Vatandaşımıza Yok...

İZMİR (ANKA) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, yurttaşların hayalini kurduğu et yemeklerinin geri gönderme merkezlerindeki kaçak göçmenlere sunulduğunu belirterek, "10 liralık kıymaya, eti sıyrılmış kemiğe, bayat ve askıda ekmeğe mahkum ettiniz vatandaşları. ve onların vergileriyle, ülkemize elini kolunu sallayarak sınırlarımızdan giren kaçak mültecilere ziyafet çekiyorsunuz" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular yönelten Kılıç, "İzmir Geri Gönderme Merkezi'ndeki 7 milyonun üzerindeki ihale ile mültecilere sağladığın imkanlardan vatandaşlarımıza yok mu? Bu vatandaş hep hesap mı ödeyecek" diye konuştu.

Sevda Erdan Kılıç, bugün yaptığı açıklamada, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İzmir'deki Harmandalı Geri Gönderme Merkezi için çıktığı yemek ihalesinin şartnamesini paylaştı.

"KAÇAK MÜLTECİLER YİYOR, FATURAYI VATANDAŞIMIZ ÖDÜYOR"

Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verip konuyu TBMM'nin gündemine de taşıyan Kılıç, şunları söyledi:

"Mültecilere insanca yaşamın koşullarını hazırlamak devletlerin sorumluluğundadır. Bu konuda ayrımcı ve nefret içeren söylemleri bir kenara bırakalım. Ancak yaşadığımız ekonomik buhranın vatandaşlarımıza faturasını düşünürsek bir de ülkemize kaçak yollarla giren mültecinin külfetine katlanmak akıl karı gibi değil. Kaçak mülteciler yiyor, faturayı vatandaşımız ödüyor. Milletimizin sofrasında hayalini kurduğu yemekler, geri gönderme merkezindeki kaçak göçmenlere sunuluyor. Nedir bu yemekler? Menüye bakıyoruz; etki kuru fasulye, püreli rosto köfte, sulu köfte, orman kebabı, kağıt kebabı, ekşili köfte, Özbek pilavı, dondurma, tulumba tatlısı, hamburger ve birçok vatandaşımız için lüks olan yemekler. Kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinde üç öğün sunulan bu imkanlara milletimiz ancak uzaktan bakabiliyor. Bunları göçmenler yemesin demiyoruz. Tabii ki yesinler. Ama iktidar, bu imkanları, bu yemekleri göçmenlere sunduğu gibi kendi vatandaşlarına da sunsun. Vatandaşlarını çöplerden ve pazarlardan artık toplamaya mahkum etmesin."

"VATANDAŞI 10 LİRALIK KIYMAYA, ETİ SIYRILMIŞ KEMİĞE MAHKUM ETTİNİZ"

Sevda Erdan Kılıç, şöyle devam etti:

"Bugün, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 17 bin lirayı, açlık sınırı 5 bin lirayı geçti. Asgari ücretle geçinen bir aile bugün dışarıda yemek yiyebiliyor mu? Tabii ki hayır. Bırakın dışarıyı, bu aile evinde istediği yemeği yiyebiliyor mu? Maalesef hayır. 10 liralık kıymaya, eti sıyrılmış kemiğe, bayat ve askıda ekmeğe mahkum ettiniz vatandaşları. ve onların vergileriyle, ülkemize elini kolunu sallayarak sınırlarımızdan giren kaçak mültecilere ziyafet çekiyorsunuz. Vatandaşımıza ise 'şükret' diyorsunuz. Bu, kabul edilebilir değil, vicdani değil. Sen kendi vatandaşına sağlamadığın imkanları Afganlıya, Pakistanlıya, Suriyeliye sağlarsan vatandaş da 'ellere var da bize yok mu' diye haklı bir şekilde sorar. Biz de Sayın Süleyman Soylu'ya soruyoruz; İzmir Geri Gönderme Merkezi'ndeki 7 milyonun üzerindeki ihale ile mültecilere sağladığın imkanlardan vatandaşlarımıza yok mu? Bu vatandaş hep hesap mı ödeyecek? Geri gönderme merkezleri için yaptığınız ihalelerle kimleri zengin ettiniz? Hakikaten yüklenici firmalar bu menülere uyuyor mu? Bu sorulara bir an önce cevap bekliyoruz."