SETA panelinde TDT'nin kurumsallaşması ve 29-30 Ekim'deki Ankara Zirvesi ele alındı

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ANKARA/ Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfınca (SETA) "TDT Ankara Zirvesi: Kurumsallaşmayı İlerletmek" başlıklı çevrim içi panel düzenlendi.

Çevrim içi yayınlanan panele SETA Kıdemli Araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan, Özbekistan İleri Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (IAIS) Direktörü Dr. Akram Umarov, Kırgızistan Ulusal Bilimler Akademisinden Büyükelçi Baktygul Kalambekova, Kazakistan Narxoz Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Gabit Zhumatay, İbn Haldun Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Yaşar Sarı, Azerbaycan Karabağ Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesinden Öğretim Görevlisi Mahammad Mammadov ve Özbekistan İleri Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü Avrupa Çalışmaları Merkezi Müdürü Fazliddin Djamalov katıldı.

"TDT Ankara Zirvesi: Kurumsallaşmayı İlerletmek" panelinin moderatörlüğünü de yapan Aslan, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi'nin bir dönüm noktası olacağını belirterek, "Bu teşkilatı kurumsallaşmış bir yapıya taşıyan, belki de sonuç odaklı bir duruşla ilerleyen büyük bir dönüşüm söz konusu." ifadesini kullandı.

Umarov da TDT'nin kurumsallaşma ve ekonomik işbirliği konusunda büyük ilerleme kaydettiğini vurgulayarak, Ankara'daki zirvenin odaklı ve uygulamaya yönelik bir yapıya geçişi sağlamasının önemli olduğunu söyledi.

Kalambekova da ortak dil, tarih ve kültürün üyeler arasında güven ve aidiyet hissini oluşturduğuna işaret ederek, "Bugünün dünyasında ortak kimlik tek başına yeterli olmuyor. Daha iyi kurumların yanı sıra daha güçlü ekonomiler ve güvenliğe yol açmalıdır." dedi.

Zhumatay da TDT Zirvesi'nin bölgesel bağlantısallığı geliştirmek ve teşkilatın yapıcı rolünü güçlendirmek için bir fırsat penceresi sunduğuna dikkati çekerek, enerji, tarım ve dijitalleşmede yapılacak daha büyük işbirliklerinin TDT'nin ekonomik potansiyelini somut çıktılara dönüştürebileceğinden bahsetti.

Güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi vurgusu

Sarı da TDT'nin ortak kimlik, kültür ve tarih temelinde kurulduğunu belirterek, zamanla ekonomik, siyasi ve diplomatik alanlarda daha somut bir kurumsal yapıya dönüştüğünü söyledi.

Teşkilatın gelişiminin anlaşılması için 2040 Vizyon Belgesi'ne bakılması gerektiğini ifade eden Sarı, "Bu vizyonu hazırlayanların ekonomik ve halklar arası ilişkilere odaklandığını, güvenlik meseleleri ve güvenlik işbirliği alanında ise daha zayıf kaldığını görüyoruz." dedi.

Mammadov ise Azerbaycan'ın Ankara Zirvesi'nden bu yılki TDT dönem başkanlığı sürecinde yakalanan ivmenin korunmasını beklediğini belirterek, "TDT Plus" formatının ilerletilmesi ve üye ülkeler arasında ortak askeri tatbikatların geliştirilmesinin beklentiler arasında yer aldığını söyledi.

Mammadov, "Türk dünyası, hem kimlik hem de ekonomik entegrasyonu, belki gelecekte de güvenlik işbirliğini derinleştirerek bölgede alternatif bir kutup olarak ortaya çıkabilir." dedi.

Djamalov da Özbekistan'ın TDT'yi bağımsız dış politikasını zedelemeyen tamamlayıcı bir platform olarak gördüğünü belirterek, Ankara Zirvesi'nde alınacak kararların somut uygulama mekanizmalarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Djamalov, "Türk Devletleri Teşkilatı, başka bir jeopolitik blok haline gelmeye çalışmamalıdır. Bunun yerine, bölgeler, ekonomiler ve medeniyetler arasında etkili bir köprü olmayı hedeflemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA