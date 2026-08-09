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Sessiz Zarafet: Çağdaş Hat ve Tespih Sergisi

Sessiz Zarafet: Çağdaş Hat ve Tespih Sergisi
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Koleksiyoner Mehmet Çebi'nin çağdaş hat, hilye ve tespihlerden oluşan 'Sessiz Zarafet' sergisi Tophane-i Amire'de açıldı. 16 sanatçının 90 hat eseri ve yaklaşık 200 tespihi, 29 Ağustos'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Koleksiyoner Mehmet Çebi'nin çağdaş hat, hilye ve tespihlerden oluşan "Sessiz Zarafet" sergisi, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açıldı.

Farklı kuşak ve üsluplardan 16 sanatçının celi sülüs, nesih, kufi, makıli, celi divani, ta'lik ve gubari gibi yazı türleriyle hazırladığı eserlerin yer aldığı sergide, geleneksel formlar renk, ölçek ve düzen bakımından farklı yaklaşımlarla ele alınıyor.

Proje Direktörü Metehan Kaptan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hat sanatının geleneksel yapısının bugünün estetiğiyle birleşmesiyle modern işlerin ortaya çıktığını belirterek, "Ziyaretçiler bu sergide klasik anlamda hat eserlerinden ziyade, klasik hat alanında uluslararası derecelere sahip hattatların modern işlerini bulacaklar. Sergide yaklaşık 200 tespih ve 90 hat eseri var. Bu hat eserlerinin yaklaşık yarısını hilyeler, diğer yarısını ise levhalar oluşturuyor. İçlerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler, dualar ve dörtlükler yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Sergide yer alan tespih seçkisine de değinen Kaptan, Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine uzanan önemli ustaların imzasını taşıyan, sedef, mercan, kuka, kehribar ve çok çeşitli nadir doğal malzemelerden üretilmiş tespihlerin sanatseverlerin beğenisine sunulduğunu kaydetti.

Klasik sanat formları çağdaş yorumlarla sunuluyor

Fatiha ve Fetih surelerinin celi sülüsle yazıldığı, Kur'an-ı Kerim'in tamamının ise gubari şikeste hatla ana kompozisyonun içine işlendiği çalışmalar seçkinin öne çıkan eserleri arasında bulunuyor.

Aharlı kağıt üzerine akrilik-lake boya kullanılan eserler ile serbest kompozisyonlar, hat sanatının klasik ölçüler içindeki yeni ifade biçimlerini gözler önüne seriyor.

Klasik sanat formlarının çağdaş yorumlarla sunulduğu sergide Abdullah Çoban, Ayşe Karakuş, Cevat Huran, Emre Sessiz, Ferdin Velizade, Gürkan Pehlivan, Hüseyin Hüsnü Türkmen, İbrahim Halil İslam, Muhammed Enes Huri, Muhammed Firas, Muhammed Neccar, Mustafa Özçelik, Osman Kul, Said Abuzeroğlu, Seyit Ahmet Bursalı ve Zeynep Çolak Saka'nın eserleri bulunuyor.

Tespih bölümünde ise İstanbul'un 16. yüzyıldan itibaren önemli bir merkezi olduğu tespih sanatının farklı malzeme ve işçilik anlayışlarını yansıtan örnekler sergileniyor. Kehribar, mercan, kuka, necef, firuze ve sedefin yanı sıra çeşitli özel malzemelerden şekillendirilen tespihler, ağırlıklı olarak 33 ve 99 taneli formlarıyla sergide yer alıyor.

Sergi, 29 Ağustos'a kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde ücretsiz gezilebilecek.

Kaynak: AA
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