'Sessiz İstila' kısa filmini yayınladığı için gözaltına alınan Hande Karacasu serbest bırakıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle eden kısa film ve provokatif paylaşımlarda bulunan bir hesapla ilgili harekete geçti.

"SESİZ İSTİLA" KISA FİLMİNİ YAYINLADIĞI İÇİN GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar kapsamında, Youtube'de "Sessiz İstila" başlıklı kısa filmin yayınlandığı belirlenerek video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı tespit edilen Hande Karacasu'nun Sakarya'da yakalandığı bildirildi.

ÜMİT ÖZDAĞ: KISA FİLMİ BEN SİPARİŞ ETTİM

Karacasu'nun gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özdağ, şu ifadeleri kullandı: "Sessiz İstila belgeselini yapan Hande Karacasu polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya il Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüş. Türkiye'ye yönelik tehditleri anlatanlar gözaltına alınırken, ülkemize komplo kuranlar ödüllendiriliyor. Hande Karacasu yalnız başına değildir. Sessiz İstila adlı kısa belgesel kendisine benim tarafımdan sipariş olarak verilmiştir. Yapım masraflarını ben karşıladım. Senaryoyu ben onayladım. Hande Karacasu, kontrolsüz göçün sonuçlarını gösterdi. Suriyeliler "halk" değil. Misafir.Kin/düşmanlık yok."

SERBEST BIRAKILDI

Bu sabah ise Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Karacasu'nun serbest bırakıldığı öğrenildi. Karacasu'nun avukatı, çıkışta basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Daha sonra teşkilat mensuplarının alkışları ile Karacasu evine uğurlandı.