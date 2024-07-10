'SES GELİYOR' DENİLEN BİNADA OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI
Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kaynarca Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından boşaltılan iş hanı olarak kullanılan 7 katlı binadan ses geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve zabıta ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin bina çevresinde ve içerisinde yaptıkları incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.
'SES GELİYOR' DENİLEN BİNADA OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI
Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kaynarca Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından boşaltılan iş hanı olarak kullanılan 7 katlı binadan ses geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve zabıta ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin bina çevresinde ve içerisinde yaptıkları incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.