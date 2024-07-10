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'SES GELİYOR' DENİLEN BİNADA OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

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Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kaynarca Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından boşaltılan iş hanı olarak kullanılan 7 katlı binadan ses geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve zabıta ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin bina çevresinde ve içerisinde yaptıkları incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

'SES GELİYOR' DENİLEN BİNADA OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI

Malatya'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından Kaynarca Mahallesinde bulunan ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından boşaltılan iş hanı olarak kullanılan 7 katlı binadan ses geldiği yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, UMKE ve zabıta ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin bina çevresinde ve içerisinde yaptıkları incelemelerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Malatya Zabıta Deprem Güvenlik Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

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