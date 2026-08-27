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Konya'da Dev Kitle Ameliyatı: 12 Kilo 880 Gramlık Yumurtalık Tümörü Çıkarıldı

Konya'da Dev Kitle Ameliyatı: 12 Kilo 880 Gramlık Yumurtalık Tümörü Çıkarıldı
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- Konya Şehir Hastanesine karın şişliği şikayetiyle başvuran kadının sağ yumurtalığından kaynaklanan büyük kitle, başarılı operasyonla çıkarıldı Operasyonu gerçekleştiren Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Sıtkı Özbilgeç: "Görenler, gebe olduğunu düşünüyordu. Çok büyük bir kitlesi vardı ve bunu başarılı şekilde çıkarttık"

Konya Şehir Hastanesine karnında şişlik ve ağrı şikayetiyle başvuran hastanın sağ yumurtalığından kaynaklanan ve karın boşluğunun tamamını dolduran 12 kilo 880 gram ağırlığındaki kitle ameliyatla çıkarıldı.

Konya Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Sıtkı Özbilgeç, AA muhabirine, 48 yaşındaki 2 çocuk annesi hastanın tetkiklerinde, yaklaşık 30-35 santimetre büyüklüğünde, karın boşluğunun tamamını dolduran bir kitle tespit edildiğini söyledi.

Ameliyatta kitlenin sağ yumurtalıktan kaynaklandığının belirlendiğini aktaran Özbilgeç, "Yaklaşık 12 kilo 880 gram ağırlığında bir kitleyi çıkarttık. Ameliyat esnasında ve sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Hızla kitleyi patoloji bölümüne gönderdik. Çok şükür iyi huylu olarak raporlandı. Hastamız da şu anda iyi. İki gün içinde de taburcu etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"Hastamız 38-40 haftalık gebelik gibi karın büyüklüğüne sahipti"

Özbilgeç, kitlenin büyüklüğüne rağmen hastanın uzun süre günlük yaşamını sürdürdüğünü belirterek, hastanın bunu yeterince önemsemediğini anlattı.

Kadınların düzenli jinekolojik kontrollerini yaptırmaları gerektiğine dikkati çeken Özbilgeç, şunları kaydetti:

"Bir kitlenin 12-13 kilogram ağırlığına ulaşıncaya kadar beklenmemesi gerekiyor. Bu hastalık kötü huylu da olabilirdi. Hastamız 38-40 haftalık gebelikteki gibi karın büyüklüğüne sahipti. Görenler, gebe olduğunu düşünüyordu. Çok büyük bir kitlesi vardı ve bunu başarılı bir şekilde çıkarttık. Kitlenin bu kadar ağır olacağını tahmin etmiyorduk ama çok büyük bir kitle olacağını yaptığımız görüntüleme yöntemlerinden tespit etmiştik."

Kaynak: AA
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