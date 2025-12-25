"Yeşilçam Öykü Sineması", Yeşilçam'a derinlemesine bakış sunuyor

Akademisyen Serpil Kırel'in Yeşilçam sinemasına odaklanan "Yeşilçam Öykü Sineması" çalışması, Türkiye'de popüler sinemanın altın yılları olarak kabul edilen 1960'lı yılları, üretim koşulları, anlatı yapıları ve seyirciyle kurulan ilişki üzerinden ele alıyor.

VakıfBank Kültür Yayınlarından (VBKY) çıkan eserde, Yeşilçam'ın kendine özgü üretim pratikleri, ekonomik yapısı ve dönemin toplumsal gündelik yaşamıyla kurduğu bağ, bütüncül bir perspektifle inceleniyor.

Popüler sinemanın o dönemde oluşturduğu güçlü kültürel alan ve etkilerinin bugüne nasıl taşındığı, örnekler ve tanıklıklar eşliğinde eserde değerlendiriliyor.

Kırel, Yeşilçam'ı biçimlendiren temel unsurları ele alırken, sinemasal ortamı, film üretim süreçlerini, seyirciyle kurulan yoğun ilişkiyi ve filmlerin anlatı yapılarını birlikte ele alıyor.

Çalışmada, Yeşilçam'a emek veren sinemacıların deneyim ve tanıklıklarına da yer verilirken arşiv fotoğrafları ve çeşitli anekdotlarla dönemin sinema ortamı çok yönlü biçimde analiz ediliyor.

Eserde yer alan değerlendirmelerde, Yeşilçam'ın endüstrileşememiş yapısına rağmen esnek ve hızlı üretim kapasitesiyle seyircisiyle güçlü bir bağ kurduğu vurgulanıyor. Anlatıyı belirleyen unsurların kimler tarafından ve hangi koşullarda şekillendiği, dönemin film piyasasının kırılgan yapısı üzerinden tartışılıyor.

Sinema ve kültürel çalışmalar alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Kırel, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Serpil Kırel, Senaryo Yazarları Derneğinin (SENDER) kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Herkes Kendi Evinde" filminin ortak senaristlerinden olan yazarın Yeşilçam Öykü Sineması (2005), Kültürel Çalışmalar ve Sinema (2010, 2012 ve 2018, 2023) ile Aylin Ç. Duyal'la birlikte kaleme aldığı Derviş Zaim (2011) adlı kitapları bulunuyor.

Sentezler (2011) ve Walter Benjamin'in Pasajlarında Gezintiler (2025) Kırel'in editörlüğünü üstlendiği çalışmalar arasında yer alıyor.