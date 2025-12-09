Çocukluğunda geçirdiği kazada bacaklarını kaybeden Iraklı Garib hayatını engellilere adadı

Irak'ın Halepçe kentinde çocukluğunda geçirdiği bir kaza nedeniyle bacaklarını kaybeden 46 yaşındaki Serkevt Heme Garib, hayırseverlerin desteğiyle, düşük gelirli engellilerin tekerlekli sandalye ve bazı tedavilerini karşılamaya çalışıyor.

Halepçe'de 1979 yılında dünyaya gelen Garib, çocukluğunda oldukça çalışkan ve hareketli biri olduğunu söyledi.

Okulun ardından babasının dükkanına giderek ona yardım ettiğini aktaran Garip, "Bazen babamın yerine Süleymaniye'ye gider, kuru yemiş alıp Halepçe'ye getirirdim." diye anlattı.

Süleymaniye'ye yaptığı bir yolcukta, içinde bulunduğu, Süleymaniye'ye giden minibüsün bir kamyonla çarpışması sonucu sürücü ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini kendisinin ise ağır yaralandığını aktaran Garip, "İnsanlar yardım etmeye geldiğinde benim öldüğümü sanmışlar. Minibüs çok ağır hasar gördüğü için hiçbir şey görünmüyordu. Beni çıkardıklarında su istemişim, onlar da 'Bu çocuk ölmemiş, su istiyor' demişler." şeklinde konuştu.

Garib, daha sonra Süleymaniye'ye götürüldüğünü, bacaklarını kaybettiğinden habersiz bir şekilde 2 ay hastanede yattığını aktardı.

Bacağındaki acının nedenini her sorduğunda "Bir şey yok, parmağın kırılmış, iyileşecek." cevabını alan Garib, acı gerçeği öğrenmesini şu sözlerle ifade etti:

"Bir gün bir adam ziyaretime geldi ve 'Sana protez bacak yapacaklar' dedi. Ben de 'Neden?' diye sordum. Adam, 'Bilmiyor musun? Artık iki bacağın da yok' dedi. O an babam çok üzülmesin diye çabalamıştım fakat bacaklarım tamamen şişmişti."

"Okul sana göre değil"

Hastane sürecinden sonra okula gitmek isteğini anımsatan Garib, "Okula devam edemedim. Öğretmenler 'okul sana göre değil' dediler ama Allah bana yeni bir kapı açtı. Ülke dışına çıkıp Arapça ve İngilizce öğrendim, iyi eğitimler aldıktan sonra ülkeme hizmet etmek için geri döneceğime söz verdim." ifadelerini kullandı.

Garib, yurt dışında aldığı dil eğitiminin ardından 2008 yılında döndüğü ülkesinde yaşamını düşük gelirli ve engelli bireylerin "hayatını iyileştirmeye adadığını" dile getirdi.

Uluslararası bir kuruluşun desteğiyle 2008 yılında okula gidemeyen çocuklar için bir kurs açtıklarını aktaran Garib, "20 çocukla başladık. O yıl ilk kursumuzu düzenledik." dedi.

Garib, yaptıkları çalışmalarla şimdiye kadar 50 bin tekerlekli sandalye dağıttıklarını anlatarak, "Babam, bana bir tekerlekli sandalye alabilmek uğruna evini satmıştı ama ben o sandalyeyi sadece iki ay kullanabildim. Bu yüzden hiçbir çocuğun benim yaşadığımı yaşamasını istemiyorum." diye konuştu.

Engelli çocuklara elektrikli sandalye, beyin felçli çocuklara özel sandalyeler sağladıklarını söyleyen Garib, "Her özel sandalye 2 bin 700 dolar, biz bunları ihtiyaç sahiplerine ücretsiz veriyoruz. Elektrikli sandalyeler 700 dolar ve okula geri dönebilsinler diye bunları çocuklara hediye ediyoruz." şeklinde konuştu.

Garib, ihtiyaç sahibi çocukların ameliyatlarına, protez kol ve bacak yapımına da yardım ettiklerini belirterek, "Beş yıl boyunca bu çocuklarla ilgileniyoruz ve her üç ayda bir kalıplarını değiştirmemiz gerekiyor. Hayat böyledir." ifadelerini kullandı.

"Bazıları babalarının sırtında buraya geliyordu"

Başkalarının acısını hissetmeden onların halini anlamanın zor olduğunu dile getiren Garib, "Ben bugün acının içinden geldiğim için o çocukların ne yaşadığını biliyorum. Çocukları şimdiki hallerinde gördüğünüzde üzülüyorsunuz ancak bazıları babalarının sırtında buraya geliyordu. Ama tekerlekli sandalyelere oturduklarında yüzlerinde büyük bir mutluluk görüyorduk." diye konuştu.

Bağışlarla Yeni Bir Yaşam Doğru Derneği'ni 2017 yılında kurduklarını aktaran Garib, "Yeni Bir Yaşam'a Doğru Derneği, bu çocukları karanlık odalardan çıkarıp yeni ve aydınlık bir hayata kavuşturmak içindir. Gerçek anlamda sabit bir gelir kaynağımız yok. Gelirimiz tamamen hayırseverlerden geliyor." ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahiplerine yardım etmekten mutlu olduğunu vurgulayan Garib, "Çoğu zaman iki çocuğumla otururken kendimi bir kral gibi hissediyorum, çünkü huzurluyum." dedi.