Serkan'ı döverek komaya sokan sanığa 3 yıl hapis istemi

ADANA'da çocukluk arkadaşı Serkan Mutlu'yu (18) öldüresiye dövüp komalık eden ve tutuklanan Yusuf Can Azgın (18), 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

ADANA'da çocukluk arkadaşı Serkan Mutlu'yu (18) öldüresiye dövüp komalık eden ve tutuklanan Yusuf Can Azgın (18), 'Kasten Yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak. Kırılan kafatasının beyne baskı yapan bölümü alınıp karnına yerleştirilen ve 40 gün yoğun bakımda kalan Serkan Mutlu'nun vücudu, aldığı darbelerle işlevlerini kısmen kaybetti. Baba Vahap Mutlu (51), "Oğlumun hayatını karartanların yargılanmasını istiyorum" dedi.

Olay, 26 Eylül'de saat 20.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Mutlu, bir süre önce tartıştığı çocukluk arkadaşı Yusuf Can Azgın ile küstü. Azgın, olay günü cep telefonuyla aradığı Mutlu'yu konuşmak için parka çağırdı. Buluşan arkadaşlar, küfürleşme nedeniyle yeniden tartıştı. Çıkan arbedede Azgın, Mutlu'yu tekme, yumruk ve sert bir cisimle darbetti, yere düşen arkadaşının cebindeki cep telefonunu alıp olay yerinden kaçtı.