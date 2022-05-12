Serkan Çağrı, doğduğu hastanenin müze yapılıyor olmasından çok memnun

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Doğduğu ve anılarının geçtiği, şimdi Keşan Belediyesi tarafından Kent Müzesi olarak düzenlenen alanın, sadece Keşan'lıların değil Keşan'ı ziyarete gelenlerin de görmek isteyeceği alanların da başında geleceğini ifade eden Çağrı, "Keşan'ımız sadece çevresi ve güzellikleriyle değil geçmişten bugüne kadar getirdiği tarihiyle de her zaman anılması ve bilinmesi gereken bir şehir. Keşan gün geçtikçe kendi kültürel değerlerine ve kültürel zenginliklerine daha da önem vermekte. Keşan'ın tarihini ve geleneğini en güzel şekilde müzede göstermek Keşan için büyük bir hizmet." dedi.

Serkan Çağrı, Keşan'ın müzikal anlamda çok yetenekli bir şehir olduğunu da dile getirdi ve yetenekli genç müzisyenlere şöyle seslendi: "Keşan müzikal yetenek anlamında marka bir şehir. Keşan'ın müzikal başarısını hem ülke hem de dünya çok net biliyor. Bu alandaki rol model örneklerden biri olarak doğduğum yer olan Keşan'ımı ülkemin ve dünyanın her yerinde gururla anlatıyor ve temsil ediyorum. Dileğim Keşan'dan daha birçok Serkan Çağrı'ların yetişmesi. Bu müzikal zenginlik, birikim ve yetenekler her yerde duyulmalı. Keşan Belediyemiz, Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu önderliğinde Keşan'daki yeteneklerin dünyaya duyurulması konusunda örnek sanatsal faaliyetlere imza atacak. Yetenekli gençlerin eğitimden uzaklaşmaması gerekiyor. Eğitim konusunu es geçmemesi için bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız."

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Keşan'ın yetiştirdiği, dünyanın en önemli klarnet virtüözlerinden biri olarak kabul edilen hemşehrimiz Serkan Çağrı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile Keşan Kent Müzesi'ni ziyaret etti ve burada doğduğu hastanenin müze yapılıyor olması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çağrı, bu ziyarette, Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen ve hem Keşan hem de bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği "Keşan 1. Hıdırellez ve Dallık Şenliği" programı hakkında da görüşlerini açıkladı.

Serkan Çağrı, doğduğu yer olan Eski Hastane Binası'nın Keşan Belediyesi tarafından Keşan Kent Müzesi olarak düzenlenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini bildirdi.

"KEŞAN 1. HIDIRELLEZ VE DALLIK ŞENLİĞİ, FESTİVAL

HAVASINDA BÖLGE İLE BÜTÜNLEŞTİ"

Keşan'da birlikte yapılan en büyük eğlence faaliyetlerinin başında Dallık eğlencelerinin geldiğini, bunun Keşan Belediyesi tarafından Şenlik'e dönüştürülmesinin çok güzel bir düşünce uygulama olduğunu belirten Serkan Çağrı, "Keşan halkı olarak birlikte en çok mutluğumuz zaman dallık günü Keşan'da yaptığımız piknik etkinliğiydi. Çocukluğuma dair en güzel anılarım ve hatıralarım hep Dallık eğlencelerinde olmuştur. Keşan Belediyesi tarafından düzenlenen Keşan 1. Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri çok güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Bu etkinliğin düzenlenmesinden de etkinlikte yer almaktan da çok mutluyum. Bu yıl etkinliğin 1.'si gerçekleştirilmiş oldu. Keşan Belediyesi'nin bu şenlik çalışmasını çok önemli buluyorum. Çevre il ve ilçelerden, Türkiye'nin her yerinden hatta yurtdışından bile herkesin bilmesi, görmesi ve duyması gereken bir etkinlik gerçekleştirildi. Hıdırellez ve Dallık, festival havasında bölge ile bütünleşmiş oldu. Her yıl bölgeye bu etkinlik için insanların akın edeceğini düşünüyorum. Bu etkinliğin ilerleyen yıllarda da devam etmesi gerektiğine inananlardanım." dedi.

"KEŞAN'IN TARİHİNİ VE GELENEĞİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE

MÜZEDE GÖSTERMEK KEŞAN İÇİN BÜYÜK BİR HİZMET"

Keşan'da Keşan Belediyesi tarafından yürütülen Keşan Kent Müzesi çalışmalarını son derece önemli bulduğuna vurgu yapan Çağrı, "Keşan'ımız sadece çevresi ve güzellikleriyle değil geçmişten bugüne kadar getirdiği tarihiyle de her zaman anılması ve bilinmesi gereken bir şehir. Keşan gün geçtikçe kendi kültürel değerlerine ve kültürel zenginliklerine daha da önem vermekte. Önem verdiği tüm bu zenginlikleri sergilemek için de farklı ve ilgi çekici çalışmalar yapmaya devam ediyor. Müze çalışması da bence bunlardan bir tanesi. Keşan'ın tarihini ve geleneğini en güzel şekilde müzede göstermek Keşan için büyük bir hizmet. Keşan Kent Müzesi olarak kullanılan yerin benim için çok ayrı bir önemi var. Bu alan birçok hemşehrimin olduğu gibi benim de dünyaya gözlerimi açtığım doğduğum yer. Doğduğum hastane müze oluyor. Daha önce bu hastane Çanakkale Savaşları'nda sahra hastanesi olarak kullanılmış. Cephe gerisinde askerlerin tedavisinde çok önemli bir rol üstlenmiş. Keşan Kent Müzesi, Keşan Belediyesi Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan da dinlediğim kadarıyla bölge ve şehirle bütünleşmiş bir proje olacak. Hastane Caddesi düzenlemesi, nostaljik tramvayı, yol ve peyzaj düzenlemeleri ile sadece Keşan'lıların değil Keşan'ı ziyarete gelenlerin de görmek isteyeceği alanların başında olacak. Bu bölgede yapılacak Keşan Belediyesi çalışmaları, şehrin tanıtımında büyük bir pay sahibi olacaktır. Bu gibi hizmetler Keşan'ın Keşan Belediyesi sayesinde öncü bir şehir olmasını sağlayacaktır. Bu sadece şehirde yaşayanlar için değil gurbette yaşayan Keşan'lılar için de çok güzel bir gurur kaynağı olacaktır." şeklinde konuştu.

"HELVACIOĞLU, KEŞAN'IN BAĞRINDAN YETİŞMİŞ,

YEREL DEĞERLERİ GÜN IŞIĞINA ÇIKARMAK İÇİN

CANLA BAŞLA ÇALIŞAN BİR KİŞİ"

Keşan Belediyesi'nin yerel değerlerini savunan bir belediye olduğunun altını çizen ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile çok iyi diyalogları olduğunu anlatan Çağrı, şunları söyledi: "Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın bağrından yetişmiş, yerel değerleri gün ışığına çıkarmak için canla başla çalışan bir kişi. Keşan'ın kendi yeteneklerinin geliştirilmesi ve tanıtılması adına önemli çalışmalara imza atmak için kollarını sıvadığını biliyorum. Ben de Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu ile şehre müzikal anlamda katabileceklerimiz konusunda görüşmeler ve paylaşımlarda bulunuyoruz. Müzikal eğitimler, sanatsal faaliyet ve etkinliklerle ilgili bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Keşan müzikal anlamda çok yetenekli bir şehir. Bu yeteneklerin varlığını gür şekilde duyurmamız gerekiyor. Yetenekler, bir şehrin sadece ulusal alanda değil dünya çapında da duyurulması için sahip olunan en önemli özellik ve zenginliklerinden bir tanesi. Keşan müzikal yetenek anlamında da marka bir şehir. Keşan'ın müzikal başarısını hem ülke hem de dünya çok net biliyor. Bu alandaki rol model örneklerden biri olarak doğduğum yer olan Keşan'ımı ülkemin ve dünyanın her yerinde gururla anlatıyor ve temsil ediyorum. Dileğim Keşan'dan daha birçok Serkan Çağrı'ların yetişmesi. Bu müzikal zenginlik, birikim ve yetenekler her yerde duyulmalı. Keşan Belediyemiz, Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu önderliğinde Keşan'daki yeteneklerin dünyaya duyurulması konusunda örnek sanatsal faaliyetlere imza atacağız."

SAMSAK DÖVECİ 9/8'LİK VERSİYONUYLA BİZE SÜRPRİZ OLDU

Son dönemin popüler şarkılarından Samsak Döveci adlı eserin Keşan'a özgü şekilde Keşan'lı Yaşam ve müzisyen arkadaşları tarafından uyarlanması hakkında da görüş belirten Serkan Çağrı, "TRT'de Nefesten Sese adlı televizyon programımızda repertuarımıza kattığımız bir türküydü Samsak Döveci. Bizim bu programdaki yorumlamamızdan sonra bu türkü özellikle sosyal medyada çok ilgi topladı. Müzikal yapısıyla 7'den 70'e herkese hitap eden bir esere dönüştü, herkesi içine aldı. Dünyada en çok dinlenen ve konuşulan türkü oldu neredeyse. Bu bizim orkestramızla ve türküye emek veren herkesin güzel sinerjisiyle oluştu. Herkes farklı bir versiyonunu ve düzenlemesini yapıyor. Samsak Döveci gibi araştırılıp, bulunup ortaya çıkarılabilecek nice türkümüz var. Genç müzisyenlerin bu gibi eserleri topluma kazandırması lazım. Keşan'lı Yaşam ve müzisyen arkadaşları Keşan 1. Hıdırellez ve Dallık Şenliği için Keşan'ımıza geldiğinde Samsak Döveci'nin 9/8'lik bir versiyonuyla bizi karşıladılar. Bize sürpriz yaptılar ve bu sürpriz çok hoşumuza gitti. Sözler Keşan'a ve Keşanlılar'a uyarlanmıştı. Yaşam'ı ve Keşan'lı müzisyen kardeşlerimi de yaptıkları bu güzel versiyon için tebrik ediyorum." dedi.

YETENEKLİ GENÇ MÜZİSYENLERİN EĞİTİM KONUSUNU

ES GEÇMEMESİ İÇİN BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI YAPMALIYIZ

Keşan'da sanatsal anlamda çok ön plana çıkmasını bekledikleri doğal yetenekler olduğunu ancak bunun müzikal eğitimle taçlanması gerektiğini ifade eden Çağrı, açıklamasının sonunda şunları kaydetti: "Doğal yeteneklerin eğitimi konusunda yapılması gerekenler var. Yetenekli gençlerin eğitimden uzaklaşmaması gerekiyor ve bu konu çok ciddi şekilde ele alınmalı ve düşünülmeli. Yetenekli genç müzisyenlerin eğitim konusunu es geçmemesi için bilinçlendirme çalışmaları yapmalıyız. Keşanlı yetenekli gençlerin önündeki tek engel eğitim konusu. Eğitim konusunu aşamamanın yeteneklerin yerel olarak kalmasına neden olduğunu düşünüyorum. Eğitim ve vizyon çalışmaları yeteneklerin dünyaya duyurulmasına vesile olacağına inanıyorum. Eğitim, yetenekli müzisyen gençlerin dünya çapında müzisyen olmasının kapılarını açacak. Bana göre rol olmamın tek sebebi eğitimli olmam ve vizyon çalışmalarımı gerçekleştirmiş olmam."

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