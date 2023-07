Serik'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki genç toprağa verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde ciple çarpışan motosiklette yaşamını yitiren Miraç Tunç ile Melih Can Korkmaz'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Serik Yazır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından iki arkadaş, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Miraç Tunç'un babası Ali Tunç'un 2 yıl önce kanser tedavisi sırasında yaşamını yitirdiği ve aynı mezarlığa defnedildiği öğrenildi. Cenaze sırasında Miraç Tunç'un annesi Serpil Tunç, Yaktın beni oğlum, hani beni tatile götürecektin diyerek ağıtlar yakarken, elinde oğlunun fotoğrafıyla kabir başında gözyaşları döktü. Klima servisinde çalışan Melih Can Korkmaz'ın annesi Müge Pektaş ile teyzesi Kübra Pektaş da cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunun fotoğrafını elinden bırakmayan ve sarılıp öpen anne Pektaş, Sözün bittiği yerdeyiz dedi. Diğer yandan Melih Can Korkmaz'ın daha önce de motosiklet kazası geçirdiği ve belinin kırıldığı belirtildi.